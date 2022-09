Eleições 2022: veja como emitir o título digital e descobrir o local de votação

A Justiça Eleitoral oferece aos eleitores a versão digital do título de eleitor, disponibilizada por meio do aplicativo e-Título, que poderá ser usado no domingo (2) como documento de identificação. A ferramenta também possibilita acessar serviços relacionados às eleições de 2022.

O que é possível fazer com o e-Tílulo?

Acessar o local de votação;

Consultar a situação eleitoral;

Identificar-se na seção;

Justificar a ausência;

Emitir certidão de quitação eleitoral.

O aplicativo está disponível de forma gratuita nas lojas on-line Google Play Store e App Store para celulares smartphones. Para validar o e-Título é necessário que os dados pessoais sejam preenchidos corretamente.

Em casos de discordância entre as informações prestadas e as do cadastro eleitoral, o sistema não aprovará a solicitação de emissão e a ferramenta ficará indisponível. O eleitor também pode entrar em contato com o Disque Eleitor 148, em casos de dificuldades na validação do aplicativo.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) orienta que o cadastramento do e-Título seja feito com antecedência, pois não será possível realizar o cadastramento no aplicativo no dia da eleição.

Como descobrir seu local de votação

Alguns locais de votação sofreram mudanças em todo o país, inclusive no Pará. Para evitar transtornos, a Justiça Eleitoral disponibiliza alguns canais para consulta prévia.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)