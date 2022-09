Mais de 6 milhões de eleitores paraenses devem ir às urnas neste fim de semana

No Pará, 6.082.313 milhões de eleitores estão aptos para votar nestas eleições para escolher os representantes para a Presidência da República, Governo do Estado, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que há 1.065.620 pessoas aptas para votar em Belém.

Do quantitativo total, 50,4% são mulheres, 49,6% são homens e 287 não informaram. Votando pela primeira vez há 367.143 pessoas; 931 vão estar usando o nome social; 122.781 têm idade entre 16 e 17 anos e 455.027 têm mais de 70 anos. O TRE do Pará registrou ainda 59.022 eleitores que declararam ter algum tipo de deficiência.

No Estado, são 100 zonas eleitorais; 19.704 seções e 5.371 locais de votação. Na capital, são 10 zonas eleitorais; 2.860 seções e 355 locais de votação, sendo 332 urbanos e quatro ribeirinhos. Serão usados 1.367 pontos de transmissão, por onde serão repassados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os dados das urnas ao final da votação.

Cerca de 90 mil servidores estarão envolvidos nestas eleições, entre juízes, promotores, servidores, terceirizados, técnicos e mesários.

(*Emilly Melo, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)