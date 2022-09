Eleições 2022: confira o horário de votação e quais documentos levar para votar

Os eleitores aptos a irem às urnas neste domingo (2), para escolher os representantes para a Presidência da República, Governo do Estado, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa, pelos próximos quatro anos, precisam estar atentos aos horários e documentos necessários, a fim de evitar imprevistos e transtornos durante a votação.

Horário de votação

A abertura das seções eleitorais será às 8h, com encerramento às 17h, horário de Brasília, contanto que não haja eleitores na fila. O horário de votação é unificado em todo o país.

Eleitores com idade igual ou superior a 60 anos, enfermos, obesos, gestantes, lactantes, com criança de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida bem como quem as acompanha; candidatos(as); juízes(as) eleitorais e seus(suas) auxiliares; servidores(as) da Justiça Eleitoral; promotores(as) eleitorais; e policiais militares em serviço, terão prioridade no atendimento. As pessoas com mais de 80 anos terão prioridade sobre as demais.

Quais os documentos necessários para votar?

Para realizar a votação, o eleitor deve apresentar um documento de identificação oficial com foto, sendo:

Carteira de identidade (RG);

Passaporte;

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

Certificado de reservista;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação.

Os eleitores que fizeram o cadastro biométrico podem apresentar o e-Título ao mesário como documento de identificação, já que o aplicativo mostra a foto do eleitor.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)