Trânsito: rua João Diogo será interditada por conta das eleições; veja os desvios

O trânsito na rua João Diogo, no trecho entre a travessa São Francisco e a avenida 16 de Novembro será interditado, no domingo (2 de outubro), por conta das eleições. A informação foi confirmada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). A interdição será temporária.

VEJA MAIS

Nesse perímetro é onde fica a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). A suspensão do tráfego nesse perímetro da rua João Diogo começa às 6h e deve durar até o final do dia, após as apurações das urnas eletrônicas e divulgação do resultado da eleição.

Desvios de linhas de ônibus

Os itinerários das linhas de ônibus que trafegam no trecho interditado serão desviados temporariamente.

As mudanças serão da seguinte forma: