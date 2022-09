TV Liberal realiza primeiro debate entre candidatos ao Governo do Pará

A TV Liberal, afiliada à Rede Globo, realiza na noite de hoje (27) o debate com candidatos a governador do Pará. O evento será ao vivo, após a novela Pantanal, e também será transmitido pela TV Tapajós, do oeste paraense, G1 e Globo Play.

O debate será dividido em quatro blocos e baseado em perguntas entre os candidatos. Em dois dos blocos, os temas das perguntas serão sorteados. Nos outros, os políticos poderão perguntar sobre qualquer assunto. Na última etapa, os candidatos poderão fazer suas considerações finais.

VEJA MAIS

Foram convidados os candidatos: Helder Barbalho (MDB), Zequinha Marinho (PL), Adolfo Oliveira (PSOL), Major Marcony (Solidariedade) e Dr. Felipe (PRTB). O jornalista Fabiano Villela, que mediará o debate, explicou o critério do convite da TV Liberal.

“O critério é a representatividade dos partidos no Congresso. Então, os quatro candidatos com representatividade participam do debate: Helder, Marcony, Adolfo e Zequinha. A quinta vaga foi definida de acordo com a última pesquisa do Ipec, divulgada no último sábado, analisando qual candidato foi o melhor colocado entre aqueles cujos partidos não têm representantes no Congresso, que no caso, foi o Dr Felipe”, esclareceu.

Entre os 20 temas escolhidos para serem sorteados nas perguntas estão administração pública, economia, educação, energia, saúde, segurança e transporte público. Cada pergunta será seguida de uma resposta, réplica e tréplica. Caso algum candidato se sinta ofendido ao decorrer do debate, poderá pedir direito de resposta.

Para o gestor de jornalismo da TV Liberal, Carlos Bonatelli, pontuou que o debate será ao vivo, em horário nobre e sem interferência do veículo. “A dinâmica do debate não tem influência nenhuma da TV. O mediador está ali apenas para fazer cumprir as regras. Ele não interfere em nenhuma colocação, a não ser quando algum candidato pede um direito de resposta. Nesse caso, o jurídico da emissora vai analisar se concede o direito ou não. Nos demais, ele só conduz a dinâmica do já combinada em reunião anterior com os representantes dos partidos”, descreveu.

Este é o primeiro debate entre os políticos do Estado antes do primeiro turno, no dia 2 de outubro. Fabiano falou da importância da programação para a escolha dos eleitores. “É a oportunidade dos candidatos apresentarem as propostas frente a frente, ao vivo, o que permite um confronto de ideias. Assim, o eleitor vai ter a chance de conhecer melhor os postulantes ao Governo do Estado e decidir o voto de forma consciente. O debate fortalece a democracia de uma eleição e a gente espera que os candidatos utilizem o tempo para apresentar propostas, sem qualquer tipo de ofensa aos adversários”, finalizou.