'Nada deterá minha disposição de seguir em frente', diz Ciro ao reafirmar candidatura

Em transmissão ao vivo e durante coletiva de imprensa, Ciro Gomes (PDT) reafirmou na manhã desta segunda-feira (26) que mantém a candidatura à Presidência da República. O candidato divulgou ao longo do final de semana que faria a leitura de um "Manifesto à nação", criando expectativa e especulações de que poderia abrir mão da disputa. Reveja:

Logo no início do pronunciamento, porém, Ciro Gomes deixou claro que não iria desistir. "Para esconder a culpa da renúncia covarde dos verdadeiros ideiais de mudança, muitos se escondem na desculpa de que para governar é necessário uma aliança com as forças do atraso e para eliminar na raiz a diversidade de embate democrático, tentam transformá-lo de forma artificial e prematura no embate de duas forças que utilizam falsos argumentos morais para se tornarem hegemônica", declarou.

"Aqueles que ousam resistir, como é o meu caso, são vítimas das mais violentas campanhas de intimadação, mentira e de operações de destruição de imagens", continou.

O candidato afirmou estar sendo vítima de uma gigantesca campanha nacional e internacional para retirada da candidatura. 'Nada deterá minha disposição de seguir em frente', enfatizou Ciro, em um pronunciamento cheio de críticas aos governos petistas e de Jair Bolsonaro.

"Hoje, a máscara dessa farsa cobre duas faces, que mesmo possuindo certo conteúdo e contornos diferentes, trazem de forma profunda a matriz histórica dos erros que há décadas atrasam o Brasil e escravizam o nosso povo", disse o político do PDT. "Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas. E Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fosse os desatinos criminosos de Bolsonaro", constinou.

Para Ciro, “as máquinas poderosas do lulismo e bolsonarismos estão conseguindo ludibriar a percepção popular”, transmitindo a ideia de que apenas um pode derrotar o outro, algo que o candidato chamou de “rito suicida”, que tem o "incentivo comodista e covarde de setores da mídia e da inteligência".

Afirmou ainda que os dois candidatos produzem a campanha mais sem proposta e sem projeto da história recente.

"Não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com esta farsa. Tenho compromisso de vida e de morte com a luta por um brasil melhor e nada me amedrontará e nem irá me deter. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância e meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Com rebeldia e esperança, ainda podemos, juntos, salvar a nossa pátraia", completou o candidato.