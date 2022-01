Confira 5 sushis para comer em Ananindeua

Depois de conhecermos os karaokês mais famosos de Ananindeua, fiquei me perguntando: por que não falar de sushi, uma das comidas mais famosas do Japão e que já faz muito sucesso aqui no Brasil? Por aqui, os tipos de sushis queridinhos dos paraenses são os Niguiri, bolinho de arroz alongado que é coberto por uma fatia de peixe, polvo ou camarão cru e o Uramaki, que é aquele sushi enrolado em forma de cilindro em uma folha de alga desidratada, também conhecida como nori.

O sushi foi inventado a partir de um problema que precisava ser resolvido: a conservação dos peixes. Com a fermentação natural do arroz, ocorria a liberação de ácido láctico, o que azedava o peixe e garantia sua conservação. Essa técnica garantiu a forma do sushi que conhecemos hoje e mesmo que não seduza novos adeptos de cara, é impossível não conquistar os que experimentam pela primeira vez a iguaria. Por isso fomos rodar Ananindeua e descobrimos 5 lugares que valem a pena conhecer.

1: @sushiinkasadelivery

Começando pelo Sushi Inkasa, que fica localizado Cidade Nova 8 WE 42 N. 302, bem próximo à praça do Complexo do 8, foi um dos melhores restaurantes de culinária japonesa que fomos. Se você for em um grupo grande, a dica é pedir uma barca com 40 peças pelo valor de R$74,99. O local teve um excelente atendimento e a comida estava muito boa. Recomendo!

2: @yoshisushioficial

Outro lugar muito recomendado foi o Yoshi Sushi, que fica localizado na Cidade Nova 6, We 69. A grande pedida deste restaurante são os temakis de salmão e camarão. Funciona de Terça à Domingo, entre as 18h às 22h40.

3: @konisam_sushi

O KoniSam, localizado na Cidade Nova 4, WE 28 n01 (em frente ao Aslan). Lá tem bastante opções de peças para todos os gostos e bolsos. Quanto ao sabor, até que são saborosos, porém o único ponto que me decepcionou foi o atendimento. Mas quem sabe eu fui em um dia ruim, não é mesmo? Ainda assim, vale a pena conhecer.

4: @kintaisushi

De todos, o Kintai Sushi parece ser o mais chique. Fica localizado na rua Abelardo Conduru, Qd 22, 6 e os preços dos uramakis começam a partir de R$25, por dez peças. Oferece uma opção de barato do dia, refeições brasileiras e bons drinks. Funciona todos os dias das 18h às 23h30.

5: @sushimachida1747

Se o Kintai Sushi é o mais chique, o Sushi Machida é o mais acessível desta lista. Localizado na Estrada do Maguari, nº 402, o restaurante foi muito recomendado pelo custo-benefício. Funciona de terça a domingo das 18h30 às 23h40 e oferece opções de temaki de salmão a partir de R$17 e hot holl com 12 peças a partir de R$20. Vale a pena conhecer.