Bar na Cidade Nova revive clima da Oktoberfest das colônias alemãs

Você já ouviu falar da tradicional festa alemã Oktoberfest que acontece todos os anos em outubro, tanto na Alemanha quanto em colônias alemãs no sul do Brasil? Costumo dizer que a Oktober está para a Alemanha, assim como o Círio está para os paraenses, dada as proporções culturais dos dois eventos, mas não é apenas em Blumenau que essa festa acontece aqui no país. Ananindeua reserva um final de semana animado com programação voltada para quem quer apreciar uma boa cerveja no melhor estilo germânico sem sair do Pará.

Em Blumenau, os participantes se vestem com trajes típicos germânico. O traje dos homens se chama ‘fritz’, enquanto o das mulheres se chama ‘frida’ e participam de um grande desfile regado a muita cerveja, pretzel, goulash e spätzle, comidas típicas alemãs. O evento conta ainda com um concurso Nacional de Tomadores de Chopp em Metro. Aqui em Ananindeua, o bar Anani Beer, que tem uma cerveja artesanal com o mesmo nome, localizado na Rua Jardim Brasil II, 67B, entrou na brincadeira e propôs o desafio Oktoberfest para ver quem consegue tomar um litro de chopp em menos tempo.

A catarinense Louise Stroher vive em Blumenau desde que nasceu e explica um pouco sobre o sentimento pelo evento “é uma festa muito animada, eu não abro mão. Até debaixo de chuva as pessoas desfilam. Você vê todo mundo com chopp, rindo, brincando, tem espaço para toda a família. Para mim, que acompanho desde criança, a Oktober não significa exportar uma cultura que não é nossa, mas viver uma cultura construída por nós, como forma de celebrar uma das piores enchentes da história de Blumenau. Inclusive, gostaria de convidar todos os ananindeuenses para virem visitar a Vila Germânica em 2022, será incrível.” conclui Louise sobre a festa.

Infelizmente, devido a pandemia, mais um ano não haverá a festa em Blumenau. Mas para quem é apreciador de um bom chopp e quer beber tal qual um germânico neste final de semana, recomendo o bar Anani Beer, com cerveja artesanal própria e o bar o Pit Stop 2.0, que oferece o chopp Sir Black, um dos meus favoritos aqui na região.

Serviço:

Anani Beer - @anani.beer - Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia

Pit Stop 2.0 - @pitstop.oficial2.0 - Av. Zacarias de Assunção, prox. Av. Independência

Black Pub - @blackpuboficial - Arterial 18 CN 7 we 68

Ver-o-Chopp - @verochopp - Cidade nova 7 arterial 18 esquina We 68, 392