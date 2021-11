Bebida artesanal em Ananindeua? Temos!

Uma das melhores sensações que eu tenho pós-viagem é a vontade de voltar com alguém que gosto muito naquele lugar. Foi assim que eu saí do bar Anani Beer, querendo levar todos os meus amigos e familiares para conhecer este pequeno paraíso cervejeiro em Ananindeua.

O bar e restaurante, que fica localizado na rua Jardim Brasil II, no Levilândia, é muito diferente de quase tudo que já vi aqui em Belém e mundo afora. Para começar, ele fica em uma rua um pouco isolada, longe da agitação da região. É um local grande e fechado, com muros altos e muito agradável. As surpresas começam quando a gente se depara com uma pista de skate e vê muita gente usando.

“A ideia do restaurante começou a partir da construção da pista de skate. Inicialmente, seria um lugar para passarmos um tempo, por isso mesmo, é aberto para qualquer um, todos podem vir usufruir do local. Só depois que resolvemos transformar o ambiente”, diz Nilton Ataíde, dono do Anani Beer, que também oferece música ao vivo e uma programação variada para todos os gostos.

Mas o grande destaque do local são as cervejas artesanais. Diferente das cervejas comuns que encontramos nos supermercados, as artesanais passam por um processo de produção diferenciado, com acompanhamento do cervejeiro que combina grãos de diferentes estações do ano e de lugares do mundo para produzir a cerveja. No Anani Beer são nove tipos de cervejas produzidas artesanalmente no próprio local e o legal é que lá eles oferecem um menu degustação por R$15. Já os valores das cervejas de 300 e 500 ml variam de R$6 a R$15.

A Internacional Large, com estilo preferido pelos brasileiros, possui duplo malte, encorpada, e brinca entre o sabor e a leveza. Eu costumo dizer que esse é o tipo de cerveja para sextar e abrir o apetite. A American Ipa é um meio termo, nem muito forte, nem muito fraca. Possui triplo malte com intenso aroma e sabor de lúpulos americanos. É moderadamente forte e possui final seco. Mas se você estiver em busca de algo marcante, forte e amargo, a recomendação é a Munick Dunkel. Ela possui triplo malte alemão, com sabor suave, amargor equilibrado e notas de caramelo e café. Com certeza, a minha favorita.

O bar oferece um tour onde são produzidas as cervejas às quartas e quintas, quando é apresentado ao visitante todo o processo de escolha de grãos, fermentação e fabricação das cervejas. Quem auxilia Nilton nas receitas das cervejas é seu amigo Antônio Gomes, que mora no Norte dos EUA. “Abrimos o bar no meio da pandemia, em outubro de 2020. Fizemos várias pesquisas de mercado, e foi um grande desafio, mas já pensamos em ampliar nosso mercado para outros municípios, como Castanhal, por exemplo. Neste meio tempo, já tivemos a oportunidade de competir com o Amazon Beer, quando o próprio cervejeiro da marca disse ‘Nilton, a tua cerveja não deve nada pra ninguém’, foi uma honra”, conta Nilton Ataíde.