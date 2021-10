Dica da Raisa: experimente o Caldo Mix, que leva camarão, caranguejo e jambu

Se eu pudesse indicar um lugar no Brasil para ser gravado um episódio da série do Netflix Street Food: América Latina, esse lugar seria o Caldo Mix da dona Miriam Silva. Localizado próximo à Praça da Bíblia, o restaurante atrai públicos diversos e carrega uma história de vida inspiradora, digna de um lugarzinho no coração dessa série.

Diferente dos locais nas redondezas, o espaço da dona Miriam toca apenas música popular brasileira e recebe, em sua maioria, artistas ananindeuenses para animar as noites do local. O estilo de música escolhido atrai um público específico, mais interessado na gastronomia e no ambiente tranquilo que o local pode oferecer e por isso, se destaca na região.

O cardápio é muito variado e oferece desde carne de sol até yakissoba, além do Caldo Mix, que dá nome ao bar e que leva camarão, caranguejo e jambu, receita original de Miriam. O sucesso deste caldo foi tão grande, que depois de um ano em que o local foi inaugurado, Dona Miriam foi convidada para participar do concurso Comida di Buteco. “Durante esse período, fiz muitos amigos e criei uma boa relação com o meio gastronômico, tanto do Pará quanto do Brasil. Hoje tenho bons relacionamentos, fruto deste concurso, que já me rendeu muita coisa positiva”. Relata.

Mas Dona Miriam atribui o sucesso do seu restaurante a outras estratégias. Ela fez uma pesquisa de campo minuciosa e entendeu como o público daquela região se comportava. Enquanto eu conversava com Miriam sobre a proposta do restaurante e todo o seu empenho para fazer o Caldo Mix dar certo, o tempo inteiro eu lembrava da série e de tantas outras histórias de mulheres, iguais a ela, que investiram muito em seus restaurantes e barracas de comida popular.

Como disse Júlia Warken, jornalista e editora digital da revista CLAUDIA: “No topo da cadeia alimentar, os grandes chefs ainda são homens em sua maioria. Nas barracas de rua e nos restaurantes populares, são as mulheres que pilotam o fogão – assim como nas casas. Movidas pela necessidade, elas transformam o ofício doméstico em fonte de renda”.

Serviço: Endereço: Tv. We 13-B (Cidade Nova II), 131. Horário de funcionamento: 17h às 2h.