Por trás dos palcos: Circo Astro

Um dos lugares mais charmosos, culturais e artísticos que se pode encontrar em uma cidade, é, sem dúvidas, o circo. A tradição cultural com palhaços, globo da morte e bailarinas produzidas carrega muito da história do Brasil. De origem nômade, ou seja, sempre mudando a cada temporada, o circo vai passando de cidade em cidade, de geração em geração, reunindo vários tipos de sotaques e costumes por onde passam.

O Circo Astro, que fica em Ananindeua até dia 30 de novembro, é um exemplo disso. De uma família circense, aos 28 anos Ludimila Queiroz com seu marido e seus quatro irmãos decidiram ter o seu próprio empreendimento e há quase 10 anos comandam o Circo Astro. “Para mim, o circo não é uma ilusão, ele é uma realidade que vai passando de geração em geração. Quando você nasce dentro de uma família circense, é muito difícil se acostumar na cidade. Meus filhos nasceram cada em um estado. A Elisa nasceu no Maranhão e o Kauã nasceu na Bahia. E eu nasci na Paraíba e não conheço a cidade em que eu nasci”. Explica Ludimila.

Kauã Erick, de apenas 16 anos, conduz o espetáculo, narrando o show. De cabelos grandes e roupa elegante, o jovem anima a plateia com sua voz grave de locutor, remetendo aos antigos shows circenses. Mas, o circo também entrega muita modernidade, apresentando jogo de cor e luzes neon, nas performances dos bailarinos e equilibristas, transformando o espetáculo em um show atual, assim como é feito nas megas produções da multinacional canadense, Cirque du Soleil.

O espetáculo tem em média 1h30 e conta com apresentações artísticas de bailarinos, apresentação de palhaços e globo da morte. Maria Eduarda, 7 anos, acompanhou o show e ficou encantada. “A parte que eu mais gostei foi quando o Transformer se transformou em moto, no globo da morte. Eu estava muito ansiosa por essa parte”. Instigada mais um pouco sobre a magia do circo, ela afirmou “já sei o que vou ser quando crescer: vou fazer as pessoas rirem”.

Emocionada com o fim da temporada no Pará, Ludmilla falou um pouco sobre as dificuldades enfrentadas durante a pandemia e agradeceu ao apoio da prefeitura de Ananindeua, pela receptividade e cuidados que foram dedicados a eles. “Estamos deixando saudades e levando saudades, porque o circo é isso, é a nossa jornada. Mas muito em breve iremos voltar, sim. E quando voltar, será com uma nova estrutura e novos espetáculos. Enquanto houver o sorriso de uma criança, o circo jamais morrerá.” Relatou Ludimila.

Serviço:

Circo Astro - @circoastro_

Local: Estacionamento do Shopping Metrópole

Horário: 18h e 20h

Datas: 26, 27, 28, 29 e 30 de novembro.

Ingressos: Os ingressos custam R$ 20,00 (infantil), R$ 30,00 (adulto) e R$ 40,00 (cadeira vip), e podem ser adquiridos na bilheteria do circo a partir das 14h e no quiosque dentro do Shopping Metrópole Ananindeua, no Piso L2 (em frente a IAP Cosméticos). O circo também aceita meia-entrada, mediante apresentação da carteirinha.