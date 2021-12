Uma vez uma Carmem Miranda cantou “quem canta seus males espanta” e esse passou a ser o verso que, para mim, melhor representa a paixão do brasileiro por karaokê. A atividade, que surgiu nos anos 70 na cidade de Kobe, no Japão, rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro e fez cantores não profissionais se apaixonarem pela arte de cantar por puro prazer. Em Ananindeua, não é diferente. Basta anunciar que no seu estabelecimento tem um microfone que rapidamente o local se populariza.

Mas se anteriormente os karaokês tinham apenas música instrumental e a letra da música era lida em um caderno, hoje o YouTube entrega tudo sem custo adicional. Alguns bares preparam um palco e fazem o cliente se sentir em um verdadeiro espetáculo, mas a tradição japonesa é um pouco diferente e os cantores amadores podem alugar uma sala, como em um hotel e cantar de forma reservada com seus amigos.

Se engana quem pensa que ir ao karaokê é passar vergonha. Eu, que nunca fui de cantar em karaokê, entrei na brincadeira nesta semana e experimentei soltar a voz no bar Anani Beer, porque assim como Carmem Miranda, “para me livrar da tristeza, que mora no meu coração, eu vou cantando este samba, que nasceu da desilusão”. E depois de espantar qualquer mal que existia em mim, e assustar todos os clientes do local, eu prometo que só cantarei de novo em alguma cidade japonesa. Mas missão dada, foi missão cumprida!

E se no Anani o clima é de total descontração e brincadeira, o Yamaga é um bar e restaurante completamente tradicional japonês, com palco e luzes especialmente montados para que os amantes da música se sintam em um espetáculo. Prestes a completar 30 anos, é considerado o mais famoso karaokê de Ananindeua e talvez da região metropolitana inteira. Fica localizado na BR 316 KM 03 e todo mundo já foi ou ouviu falar deste local.

O proprietário Haroldo Yamaga atribui o sucesso do local à estrutura do karaokê. “Acredito que o bar virou sinônimo de karaokê na Região Metropolitana de Belém, porque fica localizado na BR e é caminho para quem transita entre Belém e Ananindeua. Acaba sendo um ponto de encontro acessível para quem mora nas redondezas ou está voltando do trabalho e quer tomar uma cerveja gelada. Mas, além disso, atribuo o sucesso do bar à toda estrutura que montamos para o karaokê que, consequentemente, atrai pessoas para o restaurante também.” Explica.

O karaokê do Yamaga funciona de terça à sábado, e às terças e quartas cobra R$1,00 por música; às quintas R1,50 e às sextas e sábados R$2,50. O Anani Beer, que fica localizado na Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia, oferece karaokê todas as quartas sem qualquer custo adicional para cantar.

Serviço:

Yamaga – BR 316 km 3.

Anani Beer – Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.