Confira os melhores Halloweens para curtir em Ananindeua neste final de semana

Quem assiste muitos filmes norte-americanos ou já teve a oportunidade de ir aos EUA durante outubro conhece muito bem essa frase, que intitula este texto e invade a cidade durante o Dia das Bruxas. E se na semana passada demos dicas dos melhores lugares para curtir a Oktoberfest em Ananindeua, com certeza não faltaria, uma dica dos melhores Halloweens que vão acontecer na cidade neste final de semana.

O evento que é celebrado dia 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, acontece em várias partes do mundo e em cada lugar tem um estilo diferente. O paraense João Victor, que já vive essa experiência há 4 anos nos EUA, e neste ano irá celebrar pela primeira vez em Nova York, comenta que “o Halloween, aqui é um evento tão esperado quanto o carnaval, para o brasileiro. É onde todo mundo enfeita as casas, se prepara em relação a fantasias e eventos para ir. Como se fossem os nossos blocos de carnaval (só que no frio). É muito legal andar na rua nas semanas que antecedem o Halloween e ver pessoas fantasiadas. Até no metrô também.”

No Brasil, em especial aqui no Pará, o evento tem se adaptado cada vez mais à cultura e adotado características do imaginário popular, como as lendas amazônicas e o universo encantado da floresta. E em quesito de fantasia, os brasileiros não decepcionam e sempre aparecem com adereços muito criativos que relembram os fatos que os assombraram durante o ano, no país.

E em Ananindeua os bares já se preparam para as festas de Halloween. O Halloween do Pit Stop 2.0 que fica localizado próximo da avenida Independência, acontece hoje (29) e terá premiação de R$100 para a melhor fantasia da noite. O Anani Beer, localizado na rua Jardim Brasil II, terá concurso de fantasias, além de oferecer entrada franca e um chopp artesanal até 21h aos fantasiados.

Mas o grande destaque da noite ananindeuense será o evento “Batatinha Frita 1, 2, 3”, referência à série da Netflix “Round 6”, do Black Pub, localizado na Arterial 18 e que promete uma premiação generosa para os participantes que forem fantasiados para a festa. O primeiro lugar levará uma quantia de R$500, o segundo R$200 e o terceiro R$100.

O dono do bar, Ivan França, está com altas expectativas para o evento, na retomada das atividades pós-pandemia. “Essa festa já se tornou um evento tradicional aqui de Ananindeua e já acontece há pelo menos 5 anos. Já vendemos mais de 100 ingressos e nossa expectativa é receber, pelo menos 300 pessoas, no dia 30 de outubro. Neste ano, escolhemos o tema de Round 6 e tanto eu quanto os funcionários estaremos caracterizados como na série, para criar um clima bem legal no Pub. Além disso, nossos clientes podem esperar muitas surpresas macabras desta noite que já é um sucesso na cidade, garante.