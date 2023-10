Círio 2023: Nossa Senhora chega à Basílica Santuário após mais de quatro horas de procissão

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré chegou à Basílica Santuário, por volta de 11h40, pouco mais de quatro horas de percurso, neste domingo de Círio (8). A grande procissão começou com alguns minutos de atraso, às 7h20, quando a santa foi colocada na berlinda. A romaria durou cerca de 4h20, entrando para a lista de romarias mais rápidas. Neste ano, a estimativa era que o 231º Círio contasse com a presença de 2,5 milhões de devotos, entre paraenses e turistas.

A multidão permaneceu junto à berlinda em todos os momentos. Na Praça Santuário, centenas de pessoas aguardavam para receber a padroeira dos paraenses com gritos e aplausos. Além disso, também disputavam espaço na missa campal que marca o encerramento oficial da procissão. Após as celebrações, a Imagem Peregrina foi posicionada para a visitação na Praça Santuário.

Missa de encerramento do Círio de Nazaré

Desde a madrugada, centenas de devotos caminhavam para conseguir um lugar na Catedral Metropolitana, mais conhecida como Sé, onde aguardaram pela saída da Imagem Peregrina. Diversos promesseiros já faziam o trajeto da romaria de joelhos para agradecer pelas bênçãos alcançadas.

A missa do Círio iniciou pontualmente às 6h e foi celebrada por Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém. A celebração terminou com 20 minutos de atraso, o que também acabou alterando o horário previsto para a saída da procissão, que era para ter sido a partir das 7h.

Atrelamento da corda do Círio

Um dos pontos mais delicados durante o percurso costuma ser o atrelamento da corda, que ocorre próximo à Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso. Neste ano, um tumulto foi registrado entre os romeiros que faziam a curva para a Avenida Portugal no momento em que os voluntários e militares realizavam o procedimento. Os guardas da santa fizeram uma parada estratégica e conseguiram atrelar a corda e seguir com a procissão normalmente, controlando a situação.

Homenagem

Na Boulevard Castilhos França, próximo a estação das Docas, foi montado o palanque das autoridades. No local, os participantes tinham uma vista privilegiada das centenas de pessoas que aguardavam a passagem da berlinda. Entre as autoridades que estiveram na arquibancada estavam o Governador do Estado, Helder Barbalho, e a esposa, Daniela Barbalho. Além disso, também estavam no local a vice-governadora, Hana Ghassan, e o Ministro das Cidades, Jader Filho.

Presidente Vargas

A chegada da Berlinda à avenida Presidente Vargas ocorreu por volta de 9 hrs. No local, vários devotos aguardavam para seguir a procissão e ter a chance de ficar perto da padroeira da Amazônia. Pelo caminho, várias homenagens ocorreram, como uma das mais tradicionais, em frente ao Banco do Brasil. No local, os funcionários realizaram orações e preces. Além de várias lágrimas de agradecimento terem sido derramadas. Outra importante homenagem ocorreu assim que a imagem peregrina da Virgem de Nazaré passou em frente ao Banco da Amazônia. O Basa preparou uma chuva de pétalas de rosas. Com o lema "Fé nas pessoas que têm fé na Amazônia", este é o primeiro ano que o Basa é um dos patrocinadores oficiais do Círio.

Praça da República

Por volta de 9h40, quando a berlinda com Nossa Senhora de Nazaré subiu a avenida Presidente Vargas, chegando próximo a Praça da República, vários devotos cantavam e dançavam. A imagem da felicidade dos fiéis durante o Círio de Nazaré emocionava. Os romeiros estavam nas ruas e nas arquibancadas montadas no local e eram embalados por canções nos mais diversos ritmos.

Acidente

Ainda na Presidente Vargas, um acidente foi registrado momentos após a santa ter passado pelo local, por volta de 10h50. Segundo informações das autoridades, uma arquibancada caiu e nove pessoas ficaram feridas. O doutor José Guataçara Corrêa Gabriel, ortopedista, traumatologista, presidente da Cruz Vermelha no Pará e coordenador geral do Samu, explicou para a equipe de oliberal.com que a arquibancada teria envergado uma das pontas. Das nove pessoas ficaram feridas, apenas uma teve uma gravidade maior.

Corte da corda

Após duas horas do atrelamento que gerou tumulto próximo ao Ver-o-Peso, mais uma confusão foi registrada durante a grande procissão. Desta vez, a situação começou após devotos fazerem o corte da corda que puxa a berlinda, quando o carro chegava na avenida Nazaré, por volta das 10h.

Devido à situação do tumulto envolvendo vários devotos e também para garantir a segurança dos romeiros que estão na procissão, os voluntários da guarda da Santa realizaram o desatrelamento da corda. Vários devotos se afastaram e correram para fugir da confusão. Em contrapartida, outros se aproximaram do tumulto para tentar pegar um pedaço da corda, símbolo e talismã da fé paraense.

Religiosidade e devoção

Dira Paes, que é paraense e acompanha todos os anos o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, afirmou que este ano a procissão tem “um ar” diferente e ainda mais especial. Conforme dito, a inclusão dos povos amazônicos para decisões envolvendo o território faz com que a procissão de 2023 seja ainda mais importante do que é.

Neste domingo (8), Fafá de Belém comentou sobre uma briga generalizada que se formou durante o percurso da Motorromaria na tarde do último sábado (7). A cantora criticou o gesto em meio a procissão do Círio. Na fala, ela faz críticas às disputas de torcidas de futebol nesta época e destaca a importância do Círio de Nazaré.

Mais um ano acompanhando a procissão, Gretchen e o marido, Esdras, afirmaram que este ano a emoção é diferente. Segundo a artista, eles vieram de Portugal - país para o qual se mudaram recentemente - apenas para acompanhar a procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.