Saiba como é feita a limpeza das ruas depois do Círio

Atrás dos milhões de pessoas que seguiam a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Círio, existiu outra procissão. Formada por mais de uma centena de profissionais de limpeza, essa procissão foi limpando o rastro de sujeira deixado pela outra nas ruas de Belém, neste domingo (8). E não é pouca coisa. São milhares de embalagens pet, plástico e outros itens pelas ruas. Para quem acompanhou a procissão junto à multidão, em alguns trechos quase não se via o asfalto, apenas o lixo espalhado pelo chão.

Junto aos profissionais, mais de 50 veículos auxiliavam o trabalho, formando uma grande fileira de caminhões e outros veículos de limpeza urbana. A operação de limpeza do Círio 2023 reuniu os agentes de limpeza do setor público e também da reciclagem. Os materiais considerados recicláveis, como plástico e papel, eram selecionados imediatamente, o que dinamizou o trabalho. Onde a procissão ia, logo atrás estava a outra procissão, cor de laranja.

“Aqui tem caminhões que trabalham para as prefeituras, de empresas privadas e veículos de associações de reciclagem, que este ano estão juntas em todo o processo. Com esse seleção de materiais feita imediatamente, o processo ganha mais agilidade e menos desperdício. O pessoal vai jogando lixo, nós vamos selecionando e limpando”, diz Stefany Lobato, agente da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), uma das coordenadoras no local.

Operação deste ano juntou empresas recicladoras às equipes de limpeza urbana. Ao fundo, fileira de veículos para limpeza urbana. (Igor Wilson / O Liberal)

O serviço dos agentes de limpeza impressionou a todos que acompanharam o Círio. A proximidade com a ponta final da procissão permitiu uma limpeza quase instantânea.

“Esse ano foi show. Para quem passa por aqui depois de limpo e não sabe do Círio, fica quase impossível saber que de manhã passaram milhões de pessoas por aqui sujando”, diz Wanderley Irlã, vendedor do Ver-o-Peso que acompanha a passagem da santa todos os anos.

O objetivo da operação foi esse: limpar com a maior instantaneidade possível. “Aqui é uma força-tarefa como nunca se viu no Círio. São mais de 100 homens, só contando da limpeza urbana, sem contar com os recicladores que também vieram. Os caminhões a postos, encheu um já vem outro. Tudo isso para conseguir eficiência e economia”, diz Augusto Neto, coordenador de limpeza, enquanto vai orientando os trabalhadores. Caminhões, grupos varrendo e amontoando lixo por todos os cantos, para depois serem recolhidos por outras equipes. Tudo sincronizado.