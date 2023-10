Círio 2023: unindo resistência e devoção, romeiros que conduzem a corda relatam histórias de fé

Se dividindo em meio à fé e a resistência, romeiros que vão na corda do Círio de Nazaré, neste domingo (8), reúnem histórias de agradecimento pelas graças alcançadas. Motivados pela devoção, os fiéis realizam a Grande Romaria com a missão de conduzir a berlinda da santa. Apesar do esforço e do cansaço, eles seguem sem cessar. Em meio a emoção, muito deles relatam histórias de superação.

A estudante Elisa Silva, de 18 anos, fala da experiência de ter ido pela segunda vez na corda. "É uma experiência que a gente não pode explicar, porque a nossa fé tem que ser grande para a gente conseguir falar. A gente tem que respirar. Tem gente que passa mal, não consegue chegar até o final. Vai da fé da pessoa ter a promessa", diz. Ela contou, ainda, que conseguiu um pedaço da corda. A estudante contou que foi pagar uma promessa por sua saúde.

Fato inédito

Neste ano, pela primeira vez, a corda do Círio foi 100% produzida em solo paraense. A Companhia Têxtil de Castanhal (CTC) foi a responsável pela coleta de fibras até a finalização. A corda utilizada no Círio e na Trasladação possui 800 metros de comprimento com partes de 400 metros, tendo 50 milímetros de diâmetro.