Círio 2023: romeiros cortam a corda e promesseiro consegue pedaço que atrelava à Berlinda

No momento em que a corda do Círio foi cortada, em meio a grande romaria neste domingo (8), uma cena inusitada chamou atenção: um dos promesseiros que acompanhava a procissão conseguiu pegar um grande pedaço do objeto. Momentos depois, Edilson, que conquistou um pedaço da corda, a exibiu na transmissão do Grupo Liberal.

Por conta do tamanho, a cena impressionou quem estava no local. Junto de mais duas pessoas, que compõe o grupo de promesseiros, Edilson falou da emoção em participar da peregrinação: "São tantas coisas que a gente chega a se perder, mas é por amor à Nossa Senhora. Meu filho não era nem nascido e hoje faz parte do grupo. É uma emoção inexplicável. Só sabe quem vai na corda", conta.

Duas horas do atrelamento da corda, que gerou tumulto próximo ao Ver-o-Peso, uma confusão foi registrada durante a grande procissão do Círio, por conta do corte. A situação começou após devotos realizarem o corte, no momento em que o carro chegava na avenida Nazaré, por volta das 10h.

Enquanto muitas pessoas se afastavam para tentar sair do meio do tumulto, muitos foram os romeiros que aproveitaram para pegar um pedaço da corda como recordação. Como forma de conscientização os participantes do Círio, a Guarda de Nazaré realizou, ao longo do mês, diversas campanhas para evitar o corte antes do final da procissão.