Círio 2023: homenagem do Banco da Amazônia emociona fiéis na avenida Presidente Vargas

A Berlinda com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré recebeu homenagens do Banco da Amazônia por volta das 9h40, na avenida Presidente Vargas, em meio a Grande Romaria, neste domingo (8). A santa foi recebida com uma chuva de pétalas. O Círio ocorre desde o início desta manhã, com partida da Catedral da Sé.

A programação do Basa também embalou os fiéis com apresentações musicais. Entre as atrações, a cantora Margareth Menezes esteve no local. A artista animou o público com um repertório de músicas marianas. Em um momento inusitado, o sol se abriu no momento em que a santa passava pela avenida.

Também compondo as atrações organizadas pelo Basa, houve a participação especial do Padre Antônio Maria, do Coral Vozes da Amazônia e do Grupo Ama. Nesse momento, os romeiros que iam na corda fizeram a festa quando a padroeira passava na Presidente Vargas.

Banco do Brasil

Também na Presidente Vargas, durante a passagem, uma chuva de papel metalizado e tiros de serpentina caiu sobre foi organizada pelo Banco do Brasil. Diversos foram os fiéis que estenderam as mãos em direção à Berlinda. Muitas pessoas, também emocionadas, aproveitaram para registrar fotos da santa.

Berlinda passa pelo Banco do Brasil (Carmem Helena / O Liberal)