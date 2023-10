Ex-Corinthians e Flamengo, goleiro Felipe e a esposa, Débora, estreiam no Círio de Nazaré; vídeo

Como sempre, a Série B1 do Campeonato Paraense, a Segundinha, traz consigo muitas histórias e curiosidades e a equipe de O Liberal traz um caso especial, neste fim de semana do Círio de Nazaré. Conhecido nacionalmente pelas passagens por Corinthians e Flamengo, o goleiro Felipe, de 39 anos, atualmente jogador do Santa Rosa, expõe bastante a fé católica nas redes sociais. A esposa, Débora Oliveira, é a principal incentivadora. Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023.

Pela primeira vez, ambos, que atualmente moram em Belém, acompanharão de perto a maior festa da capital paraense. O jogador nunca visitou a Basílica e o período nazareno pode ser um incentivo. Felipe e Débora conversaram com a reportagem e explicaram a relação que possuem com o futebol e a fé.

"A religião sempre foi algo presente na vida. Mas ficou forte com o passar dos anos. Peço [alguma benção] todos os jogos, mas um especial foi pela Copa do Brasil de 2009 [pelo Corinthians, contra o Internacional]. Em 2008 fomos vice [contra o Sport] e eu fui um dos mais cobrados e culpados. Em 2009 entrei com a pressão do ano anterior. Nunca rezei tanto na vida", brincou Felipe, que foi campeão naquele ano.

Reza durante os jogos

Casados há sete anos, Felipe encontrou em Débora alguém para contribuir ainda mais em sua trajetória na fé. A esposa confessou que nos momentos em que o goleiro está em campo, usa a oração como forma de mandar energia positiva para o marido:

"Rezo demais! Tem jogos que assisto de joelhos os 90 minutos, às vezes mais, e é sempre muito válido", explicou. "Primeira coisa que busco quando ele fecha com algum clube é uma igreja. Já começo a ver pela internet, antes mesmo de chegar na cidade. Frequentamos a Igreja de Nossa Senhora Aparecida de Nazaré, na Pedreira. É a nossa queridinha", revelou Débora.

Estreia no Círio

Devotos de Nossa Senhora de Aparecida, ambos farão uma estreia especial neste ano. Será a primeira participação no Círio de Nazaré. Felipe contou o plano ousado do casal: "A ideia é participar de alguma forma. Eu e minha esposa queríamos ir na corda, para sentir essa energia. Mas pelo jeito, acho que vai ser bem difícil. Por ela, nós iremos. Vamos ver", disse o jogador. "Esse ano recebemos uma benção muito grande de estarmos aqui nessa data tão especial. É algo único", completou a esposa.

Demonstração de fé

Uma cena comum já há muitos anos é que, em todos os jogos, Felipe sempre anda com um terço e reza ao chegar na trave em que vai defender. O ex-Corinthians e Flamengo revelou como começou essa demonstração de fé:

"Sempre usei, desde sempre. Antes podia usar no pescoço, mas depois que não podia mais, comecei a colocar na linha. Eu ganho muito terço. Tenho caixas e caixas com centenas de terços. Mas o que eu uso ganhei do meu sogro Jaime. Já uso esse há uns três anos", concluiu Felipe.