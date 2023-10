Círio 2023: movimentação de fiéis na Boulevard Castilhos França foi marcada por demonstrações de fé

Em uma das principais transversais de onde ocorre o Círio de Nazaré, a maior procissão religiosa do Pará, a movimentação foi bastante intensa e maior do que o ano passado, segundo informações da Polícia Civil e Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), que estavam presentes no perímetro. Centenas de devotos puderam prestigiar a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré rumo a subida da avenida Presidente Vargas, um dos pontos principais do trajeto.

O comandante da ROTAM, Jackson Almeida, apontou que este ano o fluxo de pessoas que aguardaram a Imagem Peregrina passar para a avenida Presidente Vargas, foi bem maior do que o ano passado. “É possível já perceber que o fluxo está bem maior, mas estamos aqui para dar essa segurança para a população”, destacou.

O humorista Luiz Carlos, que todos os anos acompanha a grande procissão com seu personagem, o indígena Enyo Guarapuru, fez questão de destacar a importância do respeito entre todas as religiões. “Estamos na maior procissão do Brasil, a fé é algo que chama o povo de todos os lugares para estarem aqui neste domingo. Religião não importa as crenças, o ponto principal é o caminho da salvação, tudo tem que ser respeitado e por isso hoje estamos aqui. E Viva Nossa Senhora de Nazaré”, declarou o devoto.

No meio das tantas demonstrações de fé, um dos destaques foram tantos fiéis com a camisa do Paysandu, time paraense que se classificou para a Série B do Campeonato Brasileiro no último sábado (7). O taxista Paulo Sérgio foi um dos devotos que acordou feliz em acompanhar a santa após essa conquista. “O coração está bem aliviado, porque ontem estava apertado devido às condições de acesso para a série B do Paysandu, porém mais uma vez Nazinha mostrou que é poderosa, e hoje estamos aqui comemorando não apenas pelo futebol, mas pela saúde de todos da família”, enfatizou o torcedor do Paysandu.

Outra história emocionante, foi a felicidade da estudante Jaqueline Brandão, que comemora feliz a conclusão do curso de Enfermagem. “Há cinco anos eu estava mal, sem nenhuma perspectiva de vida e eu pedi para a Nazinha me ajudar a entrar na faculdade de enfermagem”. Jaqueline conseguiu ingressar no curso por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e hoje voltou para o Círio de Nazaré com o coração grato. “Agora, já concluindo o curso, eu só tenho a agradecer. Ela vem me dado forças e sabedoria para exercer minha profissão da melhor forma: ajudando as pessoas”, concluiu a estudante.