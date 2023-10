Círio 2023: 'é um calor diferente', diz Paulo Vieira sobre ir pela primeira vez na Corda do Círio

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, Paulo Vieira relata a experiência de acompanhar, pela primeira vez, a procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré na corda. O artista, que participa pela terceira vez da celebração, diz se tratar de "um calor diferente", sendo este um momento que ficará marcado para sempre. "Por um momento eu achei que fosse desistir, mas é muito bonito e emocionante ver um ajudando o outro".

Paulo comenta que algumas pessoas chegaram a duvidar do ato quando ele afirmou que seguiria na corda, este ano. "Quando eu disse que ia na corda, muita gente questionou se eu realmente faria por ser algo difícil. E a corda não é brincadeira, mas eu consegui". Mas, ele desabafa que quem vai na corda assume um compromisso com os demais que ali estão. "A gente assume um compromisso com quem está ali. Eu vim empurrado, levantado 'aguado', mas cheguei e estou feliz".

O percusso foi apenas para agradecer

Ao chegar no final da rota, já com a dispersão dos promesseiros da corda, Paulo disse que a decisão foi apenas para agradecer por tudo o que conquistou neste ano, mas levou no bolso os pedidos anotados pelos amigos e familiares: "Os papéis estavam com os pedidos escritos e virou uma massa, mas a Nossa Senhora sabe".

Ele também relatou que o encerramento virou um tipo de "roda punk", com muitos empurrões, mas também muito agradecimento e emoção: "Virou uma 'roda punk de Cristo".