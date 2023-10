Círio 2023: homem é preso após furtar celular de devoto neste domingo

Um homem, que não teve o nome identificado, foi preso por agentes da Polícia Militar do Pará (PMPA), na manhã deste domingo (8), após furtar o celular de um fiel que acompanhava a corda do Círio. Segundo os policiais militares, o indivíduo estava acompanhado de um comparsa que o ajudou a esconder o aparelho de telefone da vítima. A prisão ocorreu em frente a uma loja de varejo, localizada na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém.

Os policiais militares conseguiram capturá-lo com apoio da própria vítima, que saiu correndo atrás do indivíduo, logo depois de ter seu celular furtado. De acordo com a PM, o suspeito aproveitou a agitação da procissão, pegou o aparelho telefônico da vítima e entregou ao comparsa. Ainda não há informações se o seu parceiro também foi detido e se o o celular foi recuperado.