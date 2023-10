Círio 2023 foi repleto de emoção com promesseiros de todas as idades; conheça alguns deles

O período mariano é caracterizado pela variedade de promessas dedicadas a Nossa Senhora de Nazaré. No 231º Círio, neste domingo (8), não foi diferente. Entre as principais, estão objetos de cera, miniaturas de casas e até mesmo o cumprimento do percurso da procissão de joelhos. Para os devotos, trata-se de uma atitude de fé, honra e gratidão.

Confira as principais promessas deste Círio