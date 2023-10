Círio 2023: Entre estudantes de medicina e cadeirantes, romeiros enfrentaram sol

O sol começou a ficar forte a partir das 9h30 e a avenida Presidente Vargas era água para todos os lados durante o Círio, neste domingo (8) com romeiros furando os copinhos entregues, erguendo e girando os braços no meio da multidão, para aplacar o calor. Quem estava nas laterais tinha uma missão dupla: distribuir o líquido e segurar a pressão do cordão humano que separa a pista principal da calçada.

A fisioterapeuta Michellen Silva estava distribuindo água pela primeira vez. "Resolvi doar para mostrar minha gratidão por tudo que conquistei esse ano. A experiência está maravilhosa debaixo desse calor humano e do calor do sol", diz ela.

Isa Maria da Silva veio do município de Moju com uma imagem bem colorida de Nossa Senhora de Nazaré, em uma cesta cercada de flores. "A minha promessa foi porque minha filha se mudou para o Mato Grosso e adoeceu de tuberculose e pneumonia. Passou nove dias sozinha isolada no hospital. E depois de nove dias ela saiu. Vim trazer minha gratidão, minha fé", contou, emocionada.

Cadeirantes

Naná Mafra estava à frente do pelotão de romeiros cadeirantes do time de basquete All Star Rodas. "Estamos agradecendo mais um ano do time, agradecendo à Nazinha por nos dar força. A ideia surgiu porque sempre ficávamos vendo o Círio pela televisão. Há 18 anos, o nosso treinador Wilson Caju sugeriu que viéssemos para a procissão. Só agradecimento. Nada a reclamar", celebra.

Estudantes de medicina

Não faltaram pessoas com livros na cabeça e jalecos brancos. Tinha estudante de Direito, Engenharia e muitos, mas muitos estudantes de Medicina. E a maioria era recém-aprovado.

Aprovada na Universidade Federal do Pará (UFPA), Anne Melo decidiu ir de joelhos até a Basílica. Com ajuda de amigos, passou as ataduras nos joelhos e enfileirou pedaços de papelão. "Pedi essa benção que era meu sonho. Fui aprovada em uma universidade federal e minha dica é não perder a fé e a esperança. E continuar estudando sem deixar de viver, pois saúde mental é importante", diz.

Eva Marques foi aprovada na Universidade do Estado do Pará (UEPA) e foi acompanhada da família com uma pasta de apostilas na cabeça. E distribuindo sorrisos ao longo da procissão. "Passei três anos tentando e ano passado decidi ir na Trasladação para pedir que Nazinha me ajudasse. Graças ao meu bom Deus e à intercessão dela, realizei meu sonho. Amo muito essa mulher, um exemplo de fé e amor. Palavras não descrevem", afirma.