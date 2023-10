Círio 2023: promesseira segue de joelhos desde a Igreja da Sé, rumo a Basílica Santuário

Neste ano, a romeira Patrícia de Oliveira, de 44 anos, está seguindo em direção ao Santuário de Nazaré, de joelhos, para pagar no Círio deste domingo (8) uma promessa alcançada. Ela conta que o motivo dela estar de joelhos, pelas ruas do bairro de Nazaré, foi a graça da aprovação da sua filha no vestibular.

Patrícia faz o trecho de joelhos desde a Catedral Metropolitana de Belém, onde está sendo realizada a concentração para a grande procissão. "Estou emociada e feliz, por ter pessoas para me ajudar e a minha filha está lá atrás, de joelhos também, estamos juntas nessa", se emociona.

"Minha filha passou na Uepa e na UFPA neste ano. Está fazendo Ciências Biológicas agora e teve que optar pelo curso. Também estou agradecendo a saúde dela, e também já estou agradecendo a aprovação da minha outra filha", disse Patrícia.

A romeira diz que agradece a Nossa Senhora de Nazaré por todas as graças alcançadas. "Meu sentimento é de grátidão. Eu sou promesseira da corda, mas prometi ir de joelhos somente nesse ano, em gratidão a tudo que aconteceu. Isso é felicidade, meu sentimento mariano se renova a todos os anos em que participo", conta.