Círio 2023: 'Pedi tanto para Nossa Senhora de Nazaré', diz torcedor do Paysandu sobre acesso

Na procissão de Nossa Senhora de Nazaré, o acesso do Paysandu para a série B continua sendo comemorado pelos torcedores. Oswalter Montenegro completou 40 anos no mesmo dia em que o time conseguiu a vitória e agradece à santa pelo presente de aniversário, com a classificação no jogo de sábado à noite.

Segundo o cientista ambiental, a devoção pela padroeira foi passada da mãe para ele e toda a família. Todos os anos, Oswalter e a família reúnem o amor e a fé por Nossa Senhora e percorrem as ruas da capital ao lado outros milhares de fiéis.

"Ontem eu completei 40 anos e de presente ganhei o acesso do meu time de futebol do coração para a Série B. Eu pedi tanto para Nossa Senhora de Nazaré e então, nós conseguimos", celebra Oswalter.