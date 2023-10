Círio 2023: adolescente carrega livro didático na cabeça para pagar promessa à Nossa Senhora

Há uma grande quantidade romeiros e promesseiros durante o percurso do Círio. Muitos carregam objetos de cera representando casas, bebês, objetos de valor ou qualquer imagem que represente a sua benção ascendida. O ato de pagar as promessas durante a grande procissão é uma das mais lindas tradições do Círio. Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023.

A estudante Marianne Souza, de 15 anos, leva um livro de conteúdo didático para pagar a promessa que fez neste ano. "Meu sonho sempre foi de ser médica. Eu prometi a Nossa Senhora de Nazaré que se eu passasse de ano escolar, eu viria ao Círio para pagar esta promessa", conta Marianne.

"Eu vou conseguir alcançar os meus sonhos e, graças a ela (Santa), desde a minha mãe e a minha família que sempre me apoiaram, eu vou conseguir!", diz Marianne.

Promesseiros continuam chegando à Basílica Santuário

Durante o percurso, há vários promesseiros chegando ao Santuário de Nazaré para cumprir com suas promessas feitas à Santa Padroeira do Pará. Muitos seguem pela avenida Nazaré e recebem apoio de parentes, amigos e também de voluntários. Enquanto a Imagem Peregrina não chega ao seu destino, a Praça Santuário continua a receber vários romeiros e fiéis que querem ver de perto a chegada da Santa.

Muitos fiéis pagam suas promessas ajoelhados (Reprodução / O Liberal)