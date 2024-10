Fãs paraenses organizam homenagem a Liam Payne, ex-integrante da One Direction, em Belém

A morte do cantor Liam Payne, ex-integrante da One Direction, pegou os fãs de surpresa e gerou uma comoção global. O artista, que tinha 30 anos, foi encontrado morto após cair do terceiro andar do hotel CasaSur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, onde estava hospedado. Entre os fãs, as directioners paraenses se mobilizaram para prestar uma homenagem ao ídolo, com um evento marcado para o próximo domingo (27), no Ver-o-Rio, em Belém.

A organização do tributo aconteceu por meio das redes sociais, onde fãs locais se uniram para realizar uma despedida ao cantor. A homenagem contará com balões, velas, cartazes, pôsteres, fotos e CDs que remetem à carreira de Liam. Maira Alves, de 22 anos, uma das responsáveis pelo encontro, está à frente da organização e compartilhou sua história de amor e dedicação à banda desde sua formação, em 2010.

“Sou fã desde que eu tinha nove anos. Eu costumo falar para todo mundo que vivo por eles. Eles são a parte mais linda da minha vida, sempre estiveram comigo e me apoiaram através das músicas. Posso dizer que eles fazem parte de quem eu me tornei”, disse Maira, que lamenta profundamente a morte do cantor.

VEJA MAIS

A jovem, que acompanhou todas as fases da One Direction e também a carreira solo de Liam, expressou sua tristeza com a notícia. “Eu entrei em desespero, desabei, e de todos os momentos que já passei, incluindo a saída do Zayn da banda, essa foi a pior”, contou. A direção da homenagem também servirá como uma forma de rede de apoio para as fãs, que, assim como Maira, estão de luto.

“O Liam faz parte de mim, e mesmo sem ter tido a oportunidade de abraçá-lo, sinto que ele sempre soube do meu amor, assim como eu senti o dele”, diz Maira, que continuou acompanhando o trabalho solo do cantor, desde seu primeiro single "Strip That Down" até seu último lançamento, "Teardrops".

"Eu não sei como estou conseguindo lidar com a situação toda, porque o Liam sempre foi luz na minha vida", diz Maira.

Rede de apoio entre fãs

Para ela, é importante criar um espaço onde os fãs possam se apoiar mutuamente. “Eu sei que está sendo muito difícil para todo mundo. Queria poder me despedir dele junto de outras pessoas que o amam. Só quem é directioner entende essa dor, e a gente precisa se apoiar de verdade”, desabafou.

Além de cantar músicas da banda e conversar sobre o impacto de Liam em suas vidas, o evento será uma oportunidade para os fãs paraenses se conectarem. Segundo Maira, ser fã no Pará muitas vezes significa estar afastado de grandes eventos e turnês, o que torna essa homenagem ainda mais significativa.

“Os fãs daqui acabam ficando mais dispersos dessas coisas [eventos de fãs]. Para ver um show do nosso ídolo, temos que ir para outros estados, e geralmente não conhecemos tantas pessoas que são fãs das mesmas coisas. Então, essa homenagem também é uma forma de unir todo mundo”, concluiu.

A importância da união

Vitória Monteiro, de 24 anos, jornalista e fã da One Direction desde 2011, descreveu o encontro em uma palavra: conforto. "Participei de encontros de fãs da banda durante toda a minha adolescência. Fazíamos no Shopping Boulevard e na Estação das Docas, e foi assim que conheci pessoas incríveis, que levo até hoje na minha vida", contou.

"Sempre foi um conforto enorme estar entre pessoas que compartilham os mesmos gostos, onde não há julgamentos e podemos ser nós mesmos. Infelizmente, agora vamos nos reunir em uma situação trágica", lamentou.

A notícia da morte de Liam chegou para Vitória enquanto ela trabalhava. "Quando o Zayn saiu da banda, que até então foi o maior choque para as fãs, eu estava na escola. Agora, com a notícia do Liam, eu estava no trabalho e tive que continuar como se nada tivesse acontecido", explicou. "Diferente daquela época, em que pude sair da sala de aula pra chorar com as minhas amigas pelos corredores da escola, a Vitória de 24 anos teve só que continuar trabalhando."

"Minha ficha ainda não caiu! Parece que, por ser um artista, não temos esse contato próximo, então acompanhar tudo pelas notícias faz com que não pareça real", diz Vitória, ao tentar explicar o sentimento de luto de uma fã.

Como forma de homenagear o ídolo, um grupo de fãs paraenses está organizando uma cerimônia especial para o próximo domingo (27), no Ver-O-Rio, em Belém. (Reprodução/Redes Sociais)

A relação com a banda One Direction também foi importante em outros aspectos da vida de Vitória. Foi através da banda que ela conheceu João Marcos, seu melhor amigo, que faleceu em 2020 em decorrência da Covid-19. "Sou muito grata à banda por me apresentar uma das pessoas mais importantes da minha vida. A perda de João me preparou para lidar com esses sentimentos agora. Sei que a dor vai passar", afirmou.

Vitória contou que esta é a primeira vez que lida com a morte de um ídolo, e que o sentimento de vazio é difícil de processar. "É a primeira vez que um artista da minha geração, de quem eu sou fã, morre. Não haverá mais músicas novas ou atualizações no perfil dele. Esse contato que a gente tinha com ele se encerrou."

A fã também destacou a rede de apoio que o evento poderá fornecer. "Espero que esse encontro nos traga um abraço coletivo. Estar com essas meninas é essencial neste momento", conclui.

Sobre a morte de Liam Payne

Liam Payne foi encontrado morto no hotel CasaSur, em Buenos Aires, após uma queda do terceiro andar. Segundo informações do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, a morte foi instantânea e o cantor caiu de uma altura de aproximadamente 13 a 14 metros.

De acordo com o jornal argentino "Clarín", o quarto onde o cantor estava hospedado apresentava sinais de desordem, incluindo restos de papel alumínio, pó branco, um isqueiro, uma TV quebrada, velas despedaçadas e outros itens.

Liam, que deixa um filho de 7 anos, foi membro do One Direction, banda que vendeu milhões de álbuns e conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo.

Quem era Liam Payne

Nascido em 9 de agosto de 1993, em Wolverhampton, Inglaterra, Liam James Payne foi uma das estrelas da One Direction, banda que se tornou um fenômeno global após sua formação no programa de TV britânico "The X Factor", em 2010.

Ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, Liam conquistou milhões de fãs com sucessos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Best Song Ever".

Após a separação da One Direction em 2016, Liam seguiu carreira solo. Em 2019, ele lançou seu primeiro álbum solo, "LP1", com colaborações de grandes nomes como o cantor colombiano J. Balvin, a inglesa Rita Ora e o DJ russo Zedd.

Homenagem dos ex-integrantes da One Direction

Os ex-colegas de banda de Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, também expressaram seu pesar em um comunicado conjunto divulgado na última quinta-feira (17), no Instagram da extinta One Direction.

"Estamos completamente devastados", escreveram os músicos. "Com o tempo, e quando todos estiverem aptos, falaremos mais. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão que amávamos muito."

"As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre. Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam. Sentiremos muita falta dele. Nós te amamos, Liam", finaliza a nota.

Além da declaração conjunta, cada integrante da One Direction também prestou homenagens individuais em suas contas pessoais nas redes sociais. Confira a publicação de cada um:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)