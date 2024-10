Namorada de Liam Payne explica por que cantor ficou sozinho em Buenos Aires

Kate Cassidy, namorada do cantor Liam Payne, explicou no TikTok os motivos para ter voltado para casa, em Miami (EUA), antes do artista. Os dois estavam há duas semanas em Buenos Aires, na Argentina, onde o ex-One Direction morreu na tarde de ontem (16).

Logo que chegou em Miami, na segunda-feira (14), a influenciadora disse o casal planejava ficar apenas cinco dias na América do Sul, mas, por alguns motivos, acabou prolongando a viagem. “Eu estava tão pronta para ir embora. Honestamente, amo a América do Sul, mas odeio ficar em um lugar por muito tempo. E nós deveríamos ficar lá por, tipo, cinco dias, que se transformaram em duas semanas”, contou.

@kateecass soooo happpiii to b back in sunshine state ♬ original sound - nicole

De acordo com Kate, o motivo para o retorno no início desta semana foi uma “erupção cutânea” causada por ansiedade. Ela também declarou ter se sentido aliviada por voltar para casa. O casal estava em Buenos Aires para assistir ao show de Niall Horan, ex-One Direction, no início deste mês.