Zayn Malik, ex-One Direction, surpreende ao anunciar turnê solo em rara aparição na TV

Na madrugada desta quarta-feira (18), o ex-integrante da One Direction, Zayn Malik, fez uma aparição inesperada no The Tonight Show de Jimmy Fallon, marcando uma de suas poucas presenças na TV. O cantor utilizou o programa para divulgar sua primeira turnê solo, intitulada "Stairway to the Sky", prevista para acontecer nos Estados Unidos e Reino Unido.

Zayn surpreendeu o público ao invadir o monólogo de abertura do programa. Sem dizer uma palavra, ele deu play em uma de suas músicas e entregou um bilhete ao apresentador, saindo imediatamente do palco e entrando em um elevador. Em seguida, Fallon leu o bilhete:

"Ei Jimmy. Que bom ver você, cara. Estou indo para minha primeira turnê solo. Então, talvez quando você terminar de colher maçãs com seus pássaros, você pode vir conferir minha turnê Stairway To The Sky pelos EUA e Reino Unido".

VEJA MAIS

Nas redes sociais, Zayn já havia dado pistas sobre seu retorno. Recentemente, ele compartilhou um vídeo enigmático em preto e branco, que incluía trechos de suas canções, como “Pillowtalk”, e uma voz em off anunciando: "Vindo ao vivo para você em breve... Muito em breve".

As datas oficiais da turnê estão previstas para sair nesta quinta-feira (19), segundo o site oficial do cantor. Além disso, Zayn criou uma nova playlist no Spotify intitulada "z tour inspo", com a suposta setlist dos shows.

Em maio, Zayn lançou seu mais recente álbum, Room Under The Stairs, com 15 faixas inéditas. Seu último álbum havia sido Nobody Is Listening, lançado há três anos. O cantor, que foi o primeiro a deixar o One Direction em 2015, lançou também os álbuns Mind of Mine (2016) e Icarus Falls (2018).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)