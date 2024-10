One Direction se pronuncia sobre a morte de Liam Payne: 'Devastados com a perda de nosso irmão'

A banda One Direction usou o perfil no Instagram, no início da noite desta quinta-feira (17/10), para se pronunciar sobre a morte do ex-integrante Liam Payne, que faleceu na última quarta-feira (16/10) após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Na publicação, em formato de nota, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik afirmam estar ‘devastados’ com o falecimento de Liam. “Vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, a quem amávamos profundamente”, dizia um trecho do texto.

Confira a publicação:

Os colegas disseram que não se lembrar das memórias criadas com Payne e pontuaram que vão sentir falta do amigo. “Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amaram junto conosco. Sentiremos muito a sua falta”, acrescentaram.

Homenagens

O cantor Louis Tomlinson foi o primeiro do ex-grupo a publicar lamentando a morte de Liam. “Estou mais do que devastado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil”, iniciou no post feito nas redes sociais.

Louis relembrou que conheceu Liam quando tinha 18 anos e, o amigo, 16. Tomlinson afirmou que ficou impressionado com sua voz e com o passar do tempo pode conhecer um ‘irmão gentil que desejou por toda a vida’.

“Liam era um compositor incrível com um ótimo senso de melodia, sempre falávamos sobre voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda", disse Louis.

Visivelmente triste, Louis escreveu que não queria dizer adeus ao amigo e afirmou: “Sou muito grato por termos nos aproximado ainda mais desde a banda, falar ao telefone por horas, relembrar todas as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos é um luxo que pensei que teria com você para o resto da vida. Eu adoraria dividir o palco com você novamente, mas não foi o que aconteceu".

Zayn Malik também se pronunciou nas redes sociais após saber da morte de Liam. Os dois estiveram juntos na banda durante cinco anos, quando Malik anunciou sua saída para seguir carreira solo.

"Havia tantas coisas que não tivemos a chance de dizer ou fazer. Eu queria ter podido te dar um último abraço e me despedir de forma adequada. Mesmo sendo mais novo que eu, você sempre fazia muito sentido. Era decidido, opinativo e não tinha medo de dizer às pessoas quando elas estavam erradas. Às vezes, batíamos de frente por causa disso, mas, secretamente, eu te admirava por isso", disse Zayn no post.