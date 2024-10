Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, é atacada nas redes sociais

Após a morte de Liam Payne, a namorada do cantor, Kate Cassidy, vem sofrendo uma série de ataques na web. No Instagram, diversos fãs do artista e do grupo One Direction cobram um posicionamento da influenciadora após a sua perda. Ao mesmo tempo, alguns outros seguidores culpam a jovem pela morte do astro, que caiu do terceiro andar de um hotel na Argentina.

Liam estava sozinho no país, porque a namorada sofreu uma erupção cutânea causada por uma crise de ansiedade e precisou retornar para casa, em Miami, antes dele. O casal esteve na Argentina para acompanhar o show do ex-parceiro de banda de Liam, Niall Horam.

Centenas de comentários com ataques estão espalhados nas fotos da influenciadora desde a tarde de ontem (16). Embora Cassidy não estivesse com o ex-One Direction no hotel na hora da morte, alguns fãs do cantor inglês estão disparando xingamentos contra ela.

"Por que você não publicou nada sobre a morte do Liam?", cobrou uma internauta. "Você o empurrou?", perguntou outro. "É sua culpa!", resumiu um terceiro. "Você viu os sinais e não fez nada", atacou uma outra seguidora.