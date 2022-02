Niall Horan, ex-One Direction, passa mal durante voo e é socorrido

Niall Horan, 28 anos e ex-estrela do One Direction, passou mal durante um voo na última quarta-feira (16). Nial compartilhou seu agradecimento a equipe do voo que o socorreu enquanto ele estava doente. Niall viajava para uma aparição na sexta-feira no popular programa de TV irlandês The Late Late Show. No entanto, ele cancelou a apresentação devido ao mal estar.

Em resposta, um porta-voz da rede prometeu que sua mensagem seria compartilhada com a equipe que o assistiu durante o voo de quarta-feira. "Obrigado por seus comentários adoráveis sobre o cuidado que você recebeu de nossa tripulação em seu voo, Niall", respondeu a companhia aérea. "Nós vamos ter certeza de transmitir seus agradecimentos a eles."