Morte do pirarucu: nove envolvidos no caso são multados pelo condomínio

Nove pessoas envolvidas no caso da morte do pirarucu a golpes de enxada, perto de um lago natural do Condomínio Residencial Lago Azul, em Ananindeua, foram identificadas e multadas administrativamente nesta semana. De acordo com o síndico, Hélder Cabral, os valores da multa variam de acordo com o grau de envolvimento. Além disso, a lista com esses nomes será disponibilizada para a Secretaria de Meio Ambiente de Ananindeua (Sema), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Delegacia de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), que investigam o episódio.

"Os envolvidos foram punidos administrativamente pelo condomínio, o que nos cabe. A ação cível penal que eles possam responder vai depender dos órgãos públicos. Nós fizemos o que tinha que ser feito dentro do nosso regimento, da nossa legislação. Mas não posso falar o quantitativo de cada um", comentou Hélder.

"Nove pessoas identificadas, entre seis condôminos e três convidados. Mas convidados não podemos multar. Nesse caso, quem responde pelo convidado é quem o colocou dentro do condomínio. Então, quem foi multado foi o morador que convidou", detalhou o síndico.

Na segunda quinzena, uma reunião entre os condôminos ainda deve definir um processo judicial contra os envolvidos. "Essa outra situação, estou aguardando passar uma eleição que teremos na segunda quinzena de fevereiro para saber sobre essa situação da possível ação que os condôminos irão mover contra os envolvidos, vislumbrando a possibilidade de ressarcimento de uma outra forma das multas que vão chegando aqui no condomínio, por parte dos órgãos fiscalizadores", completou Hélder Cabral.

A reportagem entrou em contato com Sema, Semas e Demapa para atualizar de que forma essas secretarias estão acompanhando o caso. Ainda não houve retorno.

O caso

Um vídeo que mostra um pirarucu sendo morto com golpes de enxada ganhou destaque nas redes sociais na terça-feira (25) e causou revolta em muita gente. No Twitter, uma internauta denunciou a ação, no último domingo (23). "Mataram o peixe com pau e enxada. Mataram, com pau e enxada, diante de uma placa Pesque e solte", escreveu.

Na semana passada, logo após a repercussão do vídeo, a administração do Condomínio Residencial Lago Azul proibiu qualquer prática de pesca, caça e nado na área do lago, mediante a penalidade administrativa de multa no valor mínimo de R$ 1.350, dependendo da gravidade da situação.