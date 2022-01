Pirarucu é morto a pauladas por moradores de condomínio de luxo Lago Azul, em Ananindeua

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um peixe sendo morto de forma violenta por moradores do Condomínio Lago Azul, um dos mais luxuosos, localizado em Ananindeua. As cenas causaram revolta na internet.

No Twitter, uma internauta denunciou a ação, no último domingo (23). "Mataram o peixe com pau e enxada. Mataram, com pau e enxada, diante de uma placa "Pesque e solte". Mataram, com pau e enxada, no lago condomínio Lago Azul, em Ananindeua. Eu e família em choque, acionamos o policiamento interno", escreveu a usuária da rede social.

Mataram o peixe com pau e enxada. Mataram, com pau e enxada, diante de uma placa "Pesque e solte". Mataram, com pau e enxada, no lago condomínio Lago Azul, em Ananindeua. Eu e família em choque, acionamos o policiamento interno. pic.twitter.com/KP8Oxi8UJT — Venho de Aruanda (@erikamorhy) January 24, 2022

Na segunda-feira (24), uma outra internauta se manifestou nas redes sobre o ocorrido. "Como me marcaram nisso quero explicar que o Pirarucu era uma criação pra consumo que tinha numa das casas e fugiram pro Lago quando teve uma cheia. Então nesse caso específico não tem problema matar pra consumo além de que é espécie invasora", relatou.