Saiba o que é um pesque-solte e qual a diferença para um pesque-pague

Após um grupo de moradores do condomínio de luxo Lago Azul, em Belém, ser flagrado matando violentamente um peixe pirarucu a pauladas em um pesque-solte, muitos internautas se questionaram o que seria a prática exibida no vídeo. Por conta disso, o OLiberal.com esclarece o que é um pesque-solte e qual é a diferença dessa modalidade em comparação ao pesque-pague.

O que é um pesque-solte?

Assim como o próprio nome sugere, o pesque-solte nada mais é do que uma pesca esportiva, onde o interessado captura o peixe e depois solta de volta nas águas. Geralmente, antes de ser solto, o animal é usado para aparecer em fotos.

Como surgiu o pesque-solte?

A ação amadora surgiu há mais de um século, provavelmente no Reino Unido, e se espalhou ao redor do mundo. De início, a atividade não era um estratégia de conservação dos estoques pesqueiros, mas sim um descarte de peixes de menor interesse recreativo. Atualmente, esse tipo de pesca vem se difundindo no Brasil como uma atividade turística ou de lazer.

O que é um pesque-pague?

Ao contrário do pesque-solte, o pesque-pague é um lugar onde o pescador pode passar o dia pescando e depois pagar pela quantidade de peixe que conseguiu capturar. Ainda assim, a atividade é vista como um esporte ou hobby, já que o pescador não depende exclusivamente desta modalidade para sobreviver.

Qual é a diferença entre o pesque-solte e pesque-pague?

No pesque-solte, o pescador solta o peixe nas águas depois de pescá-lo. No pesque-pague, o animal capturado não volta para as águas e é compado pelo pescador que o capturou.

Pesque-pague e pesque-solte é lazer ou cureldade?

A pescaria do tipo pesque-solte pode ser mandatória, isto é, quando a soltura é obrigatória ou determinada pelo tamanho mínimo legal do peixe capturado. Ou pode ser voluntária, quando o pescador solta voluntariamente, acreditando que o peixe irá sobreviver e poderá ser recapturado no futuro.

No entanto, a prática já foi banida na Suíça e na Alemanha por razões éticas, já que o governo acredita ser uma modalidade "cruel disfarçada de esporte". Vale lembrar que nem todos os peixes são apropriados para o pesque-solte e alguns morrem logo após a captura.