Polícia Civil investiga condomínio de luxo onde moradores mataram pirarucu a pauladas no Pará

A Polícia Civil do Pará, , por meio da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), realiza nesta terça-feira (25), diligências com objetivo de apurar um suposto caso de maus tratos de animais, no Condomínio Lago Azul, um dos mais luxuosos, localizado em Ananindeua. Vídeos e fotos que viralizaram nas redes sociais mostram um peixe sendo morto, possivelmente um pirarucu, de forma violenta por moradores do prédio. As cenas causaram revolta na internet.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “foi acionada e está apurando o caso. Os envolvidos foram intimados para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil ressalta ainda que todas as providências cabíveis estão sendo adotadas”. Procurada, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) informou que ainda não foi solicitada para avaliar o ocorrido, e que apenas a Polícia Civil está à frente do caso neste momento.

No Twitter, uma internauta denunciou a ação, no último domingo (23). "Mataram o peixe com pau e enxada. Mataram, com pau e enxada, diante de uma placa "Pesque e solte". Mataram, com pau e enxada, no lago condomínio Lago Azul, em Ananindeua. Eu e família em choque, acionamos o policiamento interno", escreveu a usuária da rede social.