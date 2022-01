Administração de condomínio busca identificar moradores envolvidos em 'espancamento' de pirarucu

Após a repercussão do caso que envolve alguns moradores do Condomínio Lago Azul, em Ananindeua, que aparecem em vídeos e fotos na internet golpeando com um peixe da espécie pirarucu, de forma violenta, a administração do local se manifestou publicamente por meio de uma nota divulgada à imprensa.

VEJA MAIS

Hélder Cabral, síndico do condomínio, definiu o caso como “lamentável”. Ainda segundo ele, a pesca pedratória é proibida pelo regimento interno do condomínio e destacou que os envolvidos "estão sendo identificados para que sejam tomadas medidas cabíveis em relação ao acontecimento".

Confira o comunicado na íntegra:

"A administração do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LAGO AZUL vem por meio desta, lamentar e censurar o episódio ocorrido na tarde do dia 23 de janeiro de 2022 no qual alguns moradores deste condomínio e convidados dos mesmos, vieram a realizar pesca predatória em nosso lago, que é proibido pelo nosso Regimento Interno. Em detrimento a placa existente a menos de 5m do ocorrido, os moradores içaram um peixe da espécie Pirarucu com aproximadamente 200kg agindo de forma agressiva com o animal, causando a morte do mesmo e depois o levaram do local em uma camionete para uma residência. Queremos deixar claro que esta gestão repudia veementemente atos desta natureza, e que não condiz com os princípios de 99% dos moradores. Esclarecemos ainda que os envolvidos estão sendo identificados para que sejam tomadas medidas cabíveis em relação ao acontecimento. Acrescentamos, que após o ocorrido foi agendado para o dia 26/01/22(quarta feira), reunião com os membros do Conselho de Administração para tomarem providências pertinentes a esse caso, e prevenir que ocorrências dessa natureza não voltem a ocorrer em nosso condomínio. O corpo Jurídico do condomínio já está tomando as medidas legais inerentes ao episódio, tais como Boletim de Ocorrência Policial e ficando à disposição de toda e qualquer autoridade para os esclarecimentos que se fizer necessário."