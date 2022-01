Condomínio proíbe pesca em lago após morte de pirarucu com golpes de enxada

Após a grande repercussão da morte de um pirarucu a golpes de enxada perto de um lago do Condomínio Residencial Lago Azul, em Ananindeua, a administração do local proibiu qualquer prática de pesca, caça e nado na área mediante a penalidade administrativa de multa no valor mínimo de R$ 1.350, dependendo da gravidade da situação.

Hélder Cabral, síndico do residencial, explicou que, no início desta semana, depois do vídeo que viralizou com o momento da morte do peixe, duas placas de proibições foram colocadas próximas ao lago com as seguintes mensagens: "Aviso - Proibido pescar nesta área" e "Proibido pescar, caçar e nadar".

Antes, o local contava com uma placa de "Pesque e solte - somente para condôminos". Ele também explicou que o lago é natural e não se trata de um criadouro. "Depois desse fato bizarro, proibimos qualquer tipo de pesca, caça e nado. Não tem criadouro nenhum! É água corrente onde esse tipo de animal acaba entrando ou saindo naturalmente", disse.

O síndico disse que cerca de 10 pessoas envolvidas diretamente no caso já foram identificadas e serão notificadas nesta segunda-feira (31). "Todos os envolvidos foram punidos administrativamente. Também tinha convidado de morador. Nesse caso, quem responde é o morador que convidou. A multa varia de acordo com a gravidade. Eles vão receber a notificação sobre os valores amanhã [segunda]".

Alguns condôminos ainda vão participar de uma reunião para cobrar os envolvidos judicialmente. "O condomínio não pode fazer isso, mas alguns condôminos vão reunir para mover ação contra os envolvidos, pela exposição do condomínio, inclusive com danos morais. Vão ser notificados na Justiça", detalhou Hélder Cabral.

"A administração está 100% com vontade de resolver essa ação e punir os responsáveis que colaboraram com atitudes dessa natureza. Muita gente fazendo apologia à violência. O que estiver dentro da legalidade para evitar que isso volte a acontecer, vamos fazer", finalizou o síndico.

O caso

Um vídeo que mostra um pirarucu sendo morto com golpes de enxada ganhou destaque nas redes sociais na terça-feira (25) e causou revolta em muita gente. No Twitter, uma internauta denunciou a ação, no último domingo (23). "Mataram o peixe com pau e enxada. Mataram, com pau e enxada, diante de uma placa "Pesque e solte".

As investigações do caso estão sendo conduzidas pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).