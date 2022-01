"Violência e brutalidade", critica zoólogo sobre golpes de enxada que mataram pirarucu

O zoólogo Alberto Akama, especialista em Ictiologia, ramo da zoologia devotado ao estudo dos peixes, avaliou como uma ocorrência brutal a morte de um pirarucu a golpes de enxada, que ocorreu dentro de um condomínio luxuoso do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

"Certamente, violência e brutalidade", destacou Akama, que é pesquisador titular do Museu Paraense Emílio Goeldi, onde atua no estudo da diversidade da fauna de peixes amazônicos. Ele citou que a pesca excessiva e a destruição dos habitats são os fatores de risco para a sobrevivência da espécie.

"As populações da várzea estão sendo recompostas com o manejo, mas temos, na verdade, que os pirarucus podem ser um conjunto de espécies, e aí não sabemos como estão as populações de cada uma delas", disse ele, se referindo a possibilidade de extinção.

Sobre as características gerais do animal, Akama reforçou que trata-se do maior peixe amazônico. É um animal que vive, em geral, em ambientes lênticos [aquáticos de água parada] da Amazônia, principalmente na várzea.

"Eles são os predadores de topo e, por isso, são importantes na cadeia alimentar. Comercialmente, o pirarucu, hoje, representa uma importante renda de comunidades da várzea, com o manejo, as populações voltaram a crescer e estão mais seguras que nunca nos últimos 30 anos", pontuou.

Para ambientes de condomínio, alguns cuidados são necessários. "É muito tranquilo criar um pirarucu em lagos artificiais, mas tem que respeitar as características do animal, que fica muito grande, é carnívoro e tem que respirar ar", finalizou Alberto Akama.

O caso

Um vídeo que mostra um pirarucu sendo morto com golpes de enxada, logo após ser retirado de um lago artificial de um condomínio de luxo localizado em Ananindeua, ganhou destaque nas redes sociais nesta terça-feira (25) e causou revolta em muita gente.

No Twitter, uma internauta denunciou a ação, no último domingo (23). "Mataram o peixe com pau e enxada. Mataram, com pau e enxada, diante de uma placa "Pesque e solte". Mataram, com pau e enxada, no lago condomínio Lago Azul, em Ananindeua. Eu e família em choque, acionamos o policiamento interno", escreveu a usuária da rede social.