Deputado defensor dos animais solicita investigação sobre morte brutal de pirarucu

O deputado estadual do Pará Igor Normando (Podemos), que se declara defensor e ativista da causa animal, disse que está acionando órgãos competentes para que seja feita a investigação da morte brutal de um pirarucu, ocorrida dentro de um condomínio luxuoso de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Por meio de story no Instagram, o deputado classificou o episódio como "absurdo injustificável" e comentou sobre as medidas tomadas. "Nosso mandato já está solicitando esclarecimentos acerca dessa brutal fatalidade com um peixe da espécie Pirarucu", informou.

"Já estamos acionando órgãos e secretarias competentes e entrando em contato com o Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis] para que esse caso seja imediatamente investigado", detalhou a publicação no Instagram.

Em contato com a reportagem, Igor Normando também disse que mandou um ofício para a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil. "Pedindo que acompanhasse esse caso mais de perto. É um absurdo que a gente tenha que assistir, ainda, a cenas como essa. Principalmente porque é algo que choca todo mundo", criticou.

O caso

Um vídeo que mostra um pirarucu sendo morto com golpes de enxada, logo após ser retirado de um lago artificial de um condomínio de luxo localizado em Ananindeua, ganhou destaque nas redes sociais nesta terça-feira (25) e causou revolta em muita gente.

No Twitter, uma internauta denunciou a ação, no último domingo (23). "Mataram o peixe com pau e enxada. Mataram, com pau e enxada, diante de uma placa "Pesque e solte". Mataram, com pau e enxada, no lago condomínio Lago Azul, em Ananindeua. Eu e família em choque, acionamos o policiamento interno", escreveu a usuária da rede social.