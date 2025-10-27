Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Círio 2025 teve crescimento de 10% de público em relação ao ano passado, aponta balanço

Neste ano, Trasladação e Círio tiveram praticamente o mesmo público com 2,6 milhões de pessoas

Dilson Pimentel e Vito Gemaque
fonte

Coletiva com representantes da Arquidiocese de Belém e Diretoria da Festa de Nazaré apresentou os dados do Círio 2025. (Thiago Gomes / O Liberal)

A Arquidiocese de Belém e a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizaram uma Coletiva Oficial com a imprensa sobre o Círio de Nazaré 2025, na manhã desta segunda-feira (27), no auditório Dom Vicente Zico. A festa de Nossa Senhora de Nazaré teve um aumento de 10% de público em relação ao ano anterior, segundo o balanço final da festividade feito pela organização. A análise apresentou dados dos eventos realizados e perspectivas para 2026.

Neste ano, Trasladação e Círio tiveram praticamente o mesmo público com 2,6 milhões de pessoas. O Círio saiu às 7h15, da Igreja da Sé, e chegou às 12h15, na praça Santuário com o público estimado de 2,6 milhões de pessoas. A Trasladação neste ano reuniu o mesmo número de pessoas que o Círio na procissão que saiu às 18h e chegada às 22h45, na Catedral.

"A expectativa foi acima do que a gente esperava. A gente tinha uma preocupação, porque a gente era bem questionado sobre a situação da COP30, como seria esse Cìrio. A gente ficou muito preocupado, mas o que a gente viu é que o Círio está muito preparado, conseguiu os seus turistas que vieram para cá. Foram mais de 100 mil turistas. Foram bem recebidos. A expectativa foi muito boa. O crescimento foi de aproximadamente 10% em participação", destacou o diretor Antônio Sousa.

O diretor afirmou que o número de 2,6 milhões de pessoas foi acima do esperado pela diretoria. "Não esperavámos um volume muito alto, mas vimos pelos órgãos de segurança que ultrapassaram, surpreenderam", afirmou.

Imagens aéreas de Belém comprovaram o total do público na festa em 2025. "É sempre bom esclarecer que o público, muitas vezes, as pessoas pensam que se conta o público só em nível de procissão, de caminhada, não é. É todo o envolvimento da cidade. Belém estava praticamente parada. É um número que a gente trabalha com o Dieese, para ter números oficiais, praticamente em tempo real", complementou.

De acordo com o diretor, é muito difícil o Círio ter uma queda de público, porque as pessoas que vem conhecer o Círio sempre querem voltar, e outras pessoas também tem curiosidade de conhecer a festa dos paraenses.

O Círio de Nazaré em 2025 chegou a 233ª edição com o tema: "Maria, Mãe e Rainha de toda a criação". Esta, que é uma das maiores manifestações católicas do mundo, é uma realização conjunta da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário, Padres Barnabitas, Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Governo do Estado do Pará e Prefeitura Municipal de Belém.

O Arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine, se surpreendeu com a gradiosidade da festa. "Bem como primeira experiência, é uma experiência impactante que nos surpreende. É sempre uma sucessão de surpresas. Já que é a primeira vez então é sempre uma novidade. Acho que o Círio de Nazaré não é simplesmente uma novidade, ele é o novo no sentido de que seja sempre o mesmo Círio, é uma experiência impar, uma experiência sempre nova para todos nós", declarou Dom Julio.

O arcebispo ressaltou que a realização do Círio com 2,6 milhões de pessoas na rua já é um milagre de Nossa Senhora de Nazaré. "É um milagre, quando sai e vi aquela multidão, para levar a imagem até a Catedral e depois no outro dia trazer da Catedral até a Basílica, a impressão minha era de medo, porque uma multidão dessas ninguém controla, por mais que tenha exército, guarda, voluntário, polícia, por mais pessoas que estejam na organização, uma multidão como essa não tem como controlar. É somente Nossa Senhora que pode nos dar esse milagre", enfatizou.

NÚMEROS - A Romaria do Traslado dos Carros reuniu 35 mil pessoas, na noite do dia 8 de outubro, da praça Santuário até o Porto Futuro. A Romaria Rodoviária, no dia 11 de outubro, que saiu às 5h30, da Igreja Matriz de Ananindeua, até o trapiche de Icoaraci, às 8h30, teve um público estimado de aproximadamente 800 mil pessoas.

A Imagem Peregrina realizou neste ano o total de 801 visitas em paróquias, municípios e outros Estados. 

O Arraial de Nazaré teve 96 estandes, com 123 permissionários, nos segmentos de alimentação, vestuário, artigos religiosos e artesanato.

Neste ano foram 28 pontos instalados como apoio aos peregrinos de Nazaré na rodovia BR-316, a partir de Santa Maria, na Alça Viária e na Estrada de Mosqueiro, que totalizaram 182.000 atendimentos, com um público estimado de 50 mil pessoas. 

Os acolhimentos na Casa de Plácido foram de 7.941 lava-pés, 2.140 massagens, 2.812 atendimentos de saúde, para 27.602 peregrinos atendidos, compreendendo 218 caravanas, e 84.915 refeições servidas.  

A festividade foi composta por 14 romarias oficiais, além de uma série de eventos ao longo do ano e da chamada quinzena nazarena, a Festa Nazarena tem a Diretoria como órgão executivo.

Obedecendo sempre às diretrizes da Arquidiocese de Belém, a Diretoria realiza o planejamento, a promoção, divulgação e programação financeira que assegurem a realização das procissões, dos atos litúrgicos e religiosos, bem como a administração das áreas do Arraial e da Praça Santuário e de todas e quaisquer outras atividades que tenham por finalidade a realização da festividade do Círio de Nazaré.

Os trabalhos para a realização do Círio 2026 iniciam com final desta edição. Atualmente, 35 casais católicos compõem a organização da Festa e tem como coordenador para o biênio 2025/2026 o administrador Antônio Sousa.

A Diretoria é formada por um conselho consultivo do qual tem como presidente o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, uma diretoria colegiada e oito diretorias executivas: Administrativo-financeira, Diretoria de Decoração, Diretoria de Evangelização, Diretoria de Eventos, Diretoria de Marketing, Diretoria de Engenharia e Patrimônio, Diretoria de Procissões e Diretoria de Arraial e Arrecadação.

Os casais atuam de forma voluntária, sempre intercalando suas funções executivas com compromissos espirituais perante a Igreja, como novenas, missas, retiros e encontros.

