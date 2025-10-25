Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Romaria dos Corredores completa trajeto de 7 Km durante uma hora e meia de procissão em Belém

A ideia da homenagem dos corredores surgiu em 2014, a partir de uma comitiva de corredores de rua da capital paraense

O Liberal
fonte

A saída ocorreu às 5h30, da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, percorrendo diversos bairros de Belém em um trajeto de aproximadamente 7 km. A procissão terminou às 7h. (Ascom/ Diretoria do Círio de Nazaré)

Em continuidade as procissões e caminhadas do Círio de Nazaré, neste sábado, 25, Nossa Senhora de Nazaré foi homenageada em mais uma procissão especial: a Romaria dos Corredores, que abriu a programação das duas romarias deste sábado do Círio, completado pela Romaria da Acessibilidade, que iniciou às 8h. A saída ocorreu às 5h30, da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, percorrendo diversos bairros de Belém em um trajeto de aproximadamente 7 km. A procissão terminou às 7h.

VEJA MAIS

image Círio 2025: terceira Romaria da Acessibilidade reúne fé, solidariedade e respeito neste sábado (25)
A procissão foi pensada especialmente para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, oferecendo um trajeto seguro e acessível pelas ruas arborizadas do centro de Belém

image Pelo terceiro ano consecutivo, Romaria da Acessibilidade reúne milhares de fiéis em Belém
A romaria tem recursos adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida

image Participantes lotam e se divertem na prova de 5 km da 40ª Corrida do Círio, em Belém
Na edição deste ano, a prova foi dividida em dois dias, buscando proporcionar mais conforto e segurança aos atletas e ao público

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a ideia surgiu em 2014, a partir de uma comitiva de corredores de rua da capital paraense. Após o começo espontâneo, a nova romaria foi aprovada pela Arquidiocese de Belém.

Veja imagens da Romaria dos Corredores

Romaria dos Corredores 2025

Durante o percurso, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré seguiu na Berlinda, com decoração assinada por Djan Slaviero. A berlinda da Romaria dos Corredores veio ornamentada nos tons de lavanda e branco. Crisântemo olho de gato, áster e boca de leão foram as flores utilizadas e, limonium e aspargo plumoso, foram as folhagens que acrescentaram cor e leveza para o topo e a base do carro com a berlinda de Nossa Senhora.

Como ocorre em cada um dos eventos religiosos do Círio, a Romaria dos Corredores apresentou suas particularidades. “A procissão tem uma velocidade baixa para que os romeiros possam acompanhar com uma corrida leve”, explicou Mário Tuma Jr., diretor de procissões.

De acordo com estimativas do Dieese, a romaria deveria reunir cerca de 4 mil participantes, mas até o fechamento da reportagem não foi possível obter os números de participantes da procissão. Neste ano, a DFN destacou aos fiéis de Nossa Senhora de Nazaré que não era necessária inscrição prévia para participar da romaria.

Ao final da romaria, na Praça Santuário, houve bênção ministrada pelos Padres Barnabitas e sorteio de brindes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Romaria dos Corredores

Círio 2025
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda