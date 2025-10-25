Romaria dos Corredores completa trajeto de 7 Km durante uma hora e meia de procissão em Belém

Em continuidade as procissões e caminhadas do Círio de Nazaré, neste sábado, 25, Nossa Senhora de Nazaré foi homenageada em mais uma procissão especial: a Romaria dos Corredores, que abriu a programação das duas romarias deste sábado do Círio, completado pela Romaria da Acessibilidade, que iniciou às 8h. A saída ocorreu às 5h30, da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, percorrendo diversos bairros de Belém em um trajeto de aproximadamente 7 km. A procissão terminou às 7h.

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a ideia surgiu em 2014, a partir de uma comitiva de corredores de rua da capital paraense. Após o começo espontâneo, a nova romaria foi aprovada pela Arquidiocese de Belém.

Veja imagens da Romaria dos Corredores

Romaria dos Corredores 2025 Ascom/ Diretoria da Festa de Nazaré Ascom/ Diretoria da Festa de Nazaré Ascom/ Diretoria da Festa de Nazaré Ascom/ Diretoria da Festa de Nazaré

Durante o percurso, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré seguiu na Berlinda, com decoração assinada por Djan Slaviero. A berlinda da Romaria dos Corredores veio ornamentada nos tons de lavanda e branco. Crisântemo olho de gato, áster e boca de leão foram as flores utilizadas e, limonium e aspargo plumoso, foram as folhagens que acrescentaram cor e leveza para o topo e a base do carro com a berlinda de Nossa Senhora.

Como ocorre em cada um dos eventos religiosos do Círio, a Romaria dos Corredores apresentou suas particularidades. “A procissão tem uma velocidade baixa para que os romeiros possam acompanhar com uma corrida leve”, explicou Mário Tuma Jr., diretor de procissões.

De acordo com estimativas do Dieese, a romaria deveria reunir cerca de 4 mil participantes, mas até o fechamento da reportagem não foi possível obter os números de participantes da procissão. Neste ano, a DFN destacou aos fiéis de Nossa Senhora de Nazaré que não era necessária inscrição prévia para participar da romaria.

Ao final da romaria, na Praça Santuário, houve bênção ministrada pelos Padres Barnabitas e sorteio de brindes.