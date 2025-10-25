Participantes lotam e se divertem na prova de 5 km da 40ª Corrida do Círio, em Belém

Diversas pessoas participaram da prova de 5 quilômetros da 40ª Corrida do Círio, um dos eventos mais tradicionais do calendário esportivo do Pará, neste sábado (25/10) no Portal da Amazônia, em Belém. A animação dos participantes estava presente desde cedo e intensificou-se mais com as apresentações da Banda Vem Pro Rolê e da Balada Kids, levando música e animação ao público.

Na edição deste ano, a prova foi dividida em dois dias, buscando proporcionar mais conforto e segurança aos atletas e ao público. No domingo (26/10), será a vez dos 10 km, a partir das 6h40, com transmissão ao vivo pela TV Liberal.