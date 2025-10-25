Capa Jornal Amazônia
Pelo terceiro ano consecutivo, Romaria da Acessibilidade reúne milhares de fiéis em Belém

A romaria tem recursos adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida

Bruna Dias
A Romaria da Acessibilidade foi lançada em agosto de 2023 pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN)

Neste sábado, 25, a partir das 8h, foi iniciada a Romaria da Acessibilidade, em Belém. A procissão mais recente da festa de Nazaré tem um trajeto de 1,45 km, percorrendo as avenidas Generalíssimo Deodoro e Brás de Aguiar, a Travessa Quintino Bocaiúva e a Avenida Nazaré.

Com recursos adaptados e foco em pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, o percurso da romaria conta com tradutor de Libras, audiodescrição, som reduzido, entre outros recursos de acessibilidade.

 A Romaria da Acessibilidade foi lançada em agosto de 2023 pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Este ano ocorre sua terceira edição.

 

Círio 2025
