Procissão da Festa, penúltima romaria da festividade nazarena, será neste domingo; veja o percurso

Neste domingo, dia 26, a partir das 8h, será realizada a Procissão da Festa, a terceira mais antiga das romarias do Círio de Nazaré e a penúltima da quadra nazarena. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é reunir cerca de 3 mil fiéis nesta caminhada, que tradicionalmente possui um percurso diferente a cada ano, assim como a Romaria da Juventude. Em 2025, a procissão sairá da Capela São Brás, localizada na Passagem Tapajós, nº 67, no bairro de São Brás. O trajeto seguirá pelas avenidas Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro e Nazaré, até a Praça Santuário. A caminhada terá aproximadamente 1,6 km de extensão e 1h30 de duração.

Realizada há mais de 110 anos, a procissão originalmente saía do interior da Basílica Santuário, em um período em que ainda não existia a Praça Santuário. A Imagem Peregrina será conduzida no carro berlinda, com decoração assinada por Paulo Morelli. A missa que antecede a saída será celebrada por Dom Paulo Andreoli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

“A Procissão da Festa é, acima de tudo, um momento de gratidão. É quando aqueles que serviram com tanto amor e dedicação durante todo o Círio têm a oportunidade de caminhar com Maria, agora não a trabalho, mas em oração e agradecimento”, afirma Mário Tuma Jr., diretor de procissões.

Um pouco de história

Não há registro exato sobre o ano da primeira Procissão da Festa, mas há menções históricas datadas de 1881, ou seja, 24 anos antes de os Padres Barnabitas assumirem a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, em 1905.

A procissão era realizada à tarde até 1953, quando uma forte chuva levou a mudança para o período da manhã — prática mantida desde então. Em 2000, o evento coincidiu com o Jubileu de Ordenação de Dom Vicente Zico, então Arcebispo Metropolitano de Belém. Na ocasião, a procissão saiu da Praça Santuário em direção à Catedral, onde foi celebrada uma missa solene.

No ano seguinte, 2001, o percurso foi ampliado para contemplar todas as comunidades que integram a Paróquia de Nazaré, totalizando 4,3 km de caminhada de fé e gratidão.

Serviço:

Procissão da Festa

Data: 26/10/25

Hora: 7h missa // 8h – saída

Local de saída: Capela São Brás, localizada na passagem Tapajós, 67