Romaria da Juventude reúne 60 mil fiéis em Belém em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

Em um gesto expressivo de fé por parte de jovens devotos de Nossa Senhora de Nazaré, a 23ª Romaria da Juventude acaba de começar em Belém na tarde deste sábado (18), mobilizando cerca de 60 mil pessoas. A caminhada dos fiéis teve início por volta das 16h30 na Paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Cremação. A procissão deve seguir até a Praça Santuário, no bairro de Nazaré, no centro da capital paraense.

Essa é a nona procissão oficial do Círio 2025 e organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com as paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém. Este ano, o lema da Romaria da Juventude é "Com Maria, Nossa Mãe e Rainha, Caminhamos com Cristo, nossa Esperança".

Os jovens em oração pelas ruas vão cumprir um trajeto de 5,4 km pelas vias: avenida Alcindo Cacela, travessa Padre Eutíquio, rua Gama Abreu e avenida Nazaré, até a chegada à Praça Santuário. A previsão é de duas horas e meia de duração, com encerramento por volta de 18h30. Para marcar o término do evento, os participantes da Romaria assistirão à Santa Missa a ser presidida por dom Francisco Biasin, bispo emérito de Barra do Piraí - Volta Redonda (RJ).

Com fé

Daniele Leão, 22 anos, atua como modelo. "Ontem (17), eu consegui realizar uma graça, que foi desfilar no São Paulo Fashion Week, e aí foi por Ela (Nossa Senhora)", enfatizou a jovem, enquanto participa da Romaria.

Daniele Leão, 22 anos: só agradecer à santa padroeira (Foto: Igor Mota / O Liberal)

"Todos os anos eu participo da Romaria da Juventude, eu não perco nenhuma. Já tem mais de cinco anos. Foi quando eu peguei de novo aqui na Cruz e eu falei para Ela: 'Mãe, é um pedido meio louco de se fazer, mas se eu tiver no caminho certo, me guie, me deixe louca, me deixe muito feliz. Então, eu vim hoje para agradecer e só agradecer o jeito que ela é maravilhosa!", declarou Daniele, visivelmente emocionada.

O devoto Adilson Linhares contou que é de uma família muito católica e e com muitos amigos católicos. E foi por intermédio dessas pessoas, que ele soube que ganharia uma bênção: pela primeira vez, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré iria passar rua onde mora. Então, todos da família se reuniram no mesmo espaço para saudar a Rainha da Amazônia, neste sábado (18). A casa, então, virou uma festa.

"Desde ontem (17), eu estava ansioso para arrumar a casa para este momento", destacou Adilson. Ele agradece à Nossa Senhora pela saúde, o conhecimento adquirido em cursos e pela família como um todo. "Nossa Senhora é uma Mãe mesmo", arrematou Adilson Linhares.

artiicipação

Para o diretor de Procissões da DFN, Mário Tuma Júnior, essa Romaria é uma das que requer maiores cuidados por parte da organnização do Círie de Nazaré por envolver jovens. "Eles estão tranquilos aqui na Romaria, há uma liberdade muito grande, mas de qualquer maneira a fiscalização é muito grande. Nós estamos com policiamento do início ao fim, para poder dar tranquilidade a eles e a nós, também, porque nos preocupa muito a segurança dessa garotada", destacou Mário Tuma.

Diretor Mário Tuma Júnior: participação dos fiéis nas romarias dos Círio 2025 supera expectativas (Foto: Igor Mota / O Liberal)

O diretor disse que a expectativa de público nas romarias foi ultrapassada em todas. "Hoje (18) pela manhã, nós tivemos a Ciclo Romaria e me espantou a quantidade de gente. Foi acima da expectativa. Desde o início, desde a primeira romaria, que foi o Traslado dos Carros para o Porto Futuro, você vê que em todas elas é crescente o número de pessoas. E nós estamos estruturado para todas elas, nós já sabíamos disso".

"Eu fico contente porque a expectativa foi alcançada isso para nós é o mais importante. Como amanhã (19), na Romaria das Crianças, eu tenho certeza que também, porque pelo planejamento, pelas informações que nós temos, a quantidade de pessoas vai ser bem grande", ressaltou Tuma. São 22.500 pessoas trabalhando pelo Círio, como ele frisou.

Romaria da Juventude foi criada em 2001, com a saída ocorrendo a partir da Comunidade São Brás. Ela é um dos momentos mais vibrantes da quadra nazarena e também uma das duas procissões oficiais que têm percurso diferente a cada edição. O evento valoriza o protagonismo juvenil dentro da Igreja e reforça o compromisso com os processos de evangelização e formação da juventude para a vivência do Círio.