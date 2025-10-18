Capa Jornal Amazônia
Ciclo Romaria 2025: confira os vencedores das bicicletas mais enfeitadas e grupos mais animados

Os ganhadores receberam bicicletas novas como prêmio, entregues pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN)

Gabriel Pires
fonte

Raimundo Jerônimo foi o grande vencedor da bike mais enfeitada (Foto: Rosana Pinto | Ascom DFN)

A bicicleta mais decorada, com tema inspirado em Nossa Senhora de Nazaré, e os dois grupos de pedal mais animados e numerosos foram premiados na Ciclo Romaria deste sábado (18), em Belém. Os ganhadores receberam bicicletas novas como prêmio, entregues pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

A Ciclo Romaria, oitava procissão do calendário oficial do Círio de Nazaré 2025, reuniu milhares de ciclistas e devotos na manhã deste sábado (18), em Belém. A procissão começou por volta das 8h, com saída da Praça Santuário, e percorreu cerca de 14 quilômetros pelas principais ruas e avenidas do bairro de Nazaré e entorno, encerrando por volta das 9h48. 

Confira os ganhadores da premiação

BICICLETA MAIS ENFEITADA:

  • 1º lugar - Raimundo Jerônimo

GRUPO DE CICLISTAS MAIS ANIMADO:

  • 1º lugar - Grupo Pedalando com Maria
  • 2º lugar - Grupo Nós que Voa 
  • 3º lugar - Grupo Geração no 12
