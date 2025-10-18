Círio de Marabá é celebrado pela 45ª vez nesse final de semana
A Festa de Nossa Senhora de Nazaré desse sábado (18) é com Romaria Fluvial sobre o Rio Tocantins
O Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá ocorre nesse final de semana pela 45ª vez. No sábado (18), a comunidade católica festeja a Rainha da Amazônia com a Romaria Fluvial sobre as águas do Rio Tocantins. Essa é uma das maiores celebrações para a Santa no Pará.
A expectativa, conforme informações da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), é que cerca de 200 mil devotos participem da Procissão Principal neste domingo (19). A Santa Missa inicia às 6h, na Catedral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seguida pela Grande Procissão. O momento encerra com outra missa, às 11h30.
