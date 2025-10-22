Videomapping será projetado na fachada da Basílica durante o encerramento do Círio 2025

O encerramento das festividades do Círio 2025 novamente contará com um videomapping projetado na fachada da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. A 6ª edição do projeto “Cores, Sons e Sensações” será no dia 26 de outubro, domingo, às 21 horas, e irá proporcionar um espetáculo de cinema expandido aberto ao público. A exibição ainda revelará o tema oficial do Círio 2026. Toda a apresentação é aberta ao público

Com patrocínio da Equatorial Pará, o projeto de artes visuais realizado pelo VJ Lobo e a AmpliCriativa usa tecnologia de ponta para realizar um show de imagens iluminadas. Pelo sexto ano, o projeto pretende emocionar o público de todas as idades contando histórias de fé e pessoas. Uma apresentação musical fará a abertura do evento.

Programação

O espetáculo visual vai colorir a fachada da Basílica após a missa de encerramento do Círio 2025. É a já tradicional exibição do projeto “Cores, Sons e Sensações”, que usa projetores avançados para criar uma experiência diferenciada de arte e religiosidade durante a conclusão da programação.

Em 2025, o Cores, Sons e Sensações conta com patrocínio da Equatorial Energia através da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. O projeto conta com o apoio da Diretoria de Nazaré, Arquidiocese de Belém e Basílica Santuário de Nazaré. A transmissão oficial é pela TV Nazaré.

"O videomapping do Círio tornou-se um momento simbólico da celebração. Ele desperta lembranças, emociona e aproxima as pessoas ao traduzir a fé e o afeto do povo de Belém em luz e imagem. A cada ano, o público se reúne diante da Basílica com a expectativa de ver refletidos na fachada sentimentos que fazem parte da história coletiva da cidade", comenta o artista visual VJ Lobo, um dos realizadores do projeto Cores, Sons e Sensações.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, já é uma tradição o encerramento do Círio com o vídeo mapping do projeto Cores, Sons e Sensações.“Após um período intenso de celebrações e projetos marcantes, como o Círio Iluminado e as melhorias na rede elétrica da cidade, a Equatorial encerra mais uma edição do Círio com uma ação que emociona e encanta o olhar de quem passa. O projeto Cores, Sons e Sensações traduz a arte e a cultura paraense em um espetáculo visual vibrante. A empresa acredita na força dessa festividade e na energia do povo paraense, reafirmando seu compromisso como principal incentivadora da cultura no estado”, afirma Michelle.

Video mapping

É uma técnica de projeção que consiste em programar conteúdos audiovisuais para serem projetados em objetos e superfícies, como fachadas de prédios e monumentos. A técnica permite que o artista promova a interação entre conteúdo audiovisual e, por exemplo, a arquitetura local. Para isso, a perspectiva e a luz sobre o objeto devem ser devidamente estudadas antes da projeção.

O projeto se apresenta como um espaço de acolhimento, em que pessoas e histórias se encontram. Cada gesto e cada imagem refletem a fé, a força e o amor que unem a comunidade. Mais do que um espetáculo visual, é uma experiência de fraternidade que ultrapassa o que os olhos podem alcançar.

No espetáculo, serão usados oito projetores de 20 mil lúmens de potência cada, que usam tecnologia a laser no lugar de lâmpadas. Serão distribuídas quatro torres de projeção pela Praça Santuário, com todos os equipamentos apontados para a fachada da Basílica. A trilha sonora foi criada especialmente para essa animação.

Serviço:

“Cores, Sons e Sensações” no encerramento do Círio 2024

Data: 26 de outubro

Horário: a partir de 21h

Local: Basílica Santuário de Nazaré e Praça Santuário (aberta para espectadores)

Transmissão ao vivo: TV Nazaré